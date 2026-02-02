Προσλήψεις ανέργων δικαιούχων ΕΕΕ - 100% επιδότηση μισθού και εισφορών για 12 μήνες

100% επιδότηση μισθού και εισφορών για 12 μήνες στο νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους δικαιούχους ΕΕΕ

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, το οποίο συνδυάζει πλήρως επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση για ανέργους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Με τη νέα Δημόσια Πρόσκληση, δίνεται η δυνατότητα στους ωφελούμενους να ξεκινήσουν άμεσα εργασία σε επιχείρηση, παράλληλα με την παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών (υπάλληλος γραφείου ή πωλητής), με ευέλικτο τρόπο (διά ζώσης ή σύγχρονη/ασύγχρονη τηλεκατάρτιση). Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν:

λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες

έχουν συνολικό όφελος: 1.118 € τον μήνα / 13.416 € τον χρόνο ανά εργαζόμενο

προσλαμβάνουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων

δεν δεσμεύονται για διατήρηση προσωπικού μετά τη λήξη του προγράμματος

Υποβολή αιτήσεων

Αίτηση συμμετοχής επιχειρήσεων: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων: https://eee.dypa.gov.gr/beneficiary

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων και την εξάντληση του προβλεπόμενου προϋπολογισμού.

Η διαδικασία:

Υποβολή αίτησης από την επιχείρηση Υπόδειξη ανέργων από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ Επιλογή υποψηφίου από την επιχείρηση Παράλληλη απασχόληση και παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης εκτός ωραρίου εργασίας Με την ολοκλήρωση και πιστοποίηση της κατάρτισης, ο ωφελούμενος λαμβάνει 400 € εκπαιδευτικό επίδομα.

Το πρόγραμμα ενισχύει την απασχόληση, την αναβάθμιση δεξιοτήτων και τη στήριξη των επιχειρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/idikes-koinonikes-omades?tab=proghramma-energhi…

