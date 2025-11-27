Βαθαίνει η κρίση: Οι προμηθευτές στο πλευρό των αγροτών - Κάποιοι δεν πάνε Agrotica

Οι προμηθευτές αγροτικών εφοδίων ξέρουν καλά ότι είναι κομμάτι μιας αλυσίδας, που εάν σπάσει θα βρεθούν κι αυτοί στο βυθό μαζί με τους άλλους.

Σε μια σπάνια κίνηση, πέντε ενώσεις-σωματεία που εκπροσωπούν προμηθευτές ή παρέχοντες υπηρεσίες στον αγροτικό κόσμο, έστειλαν επιστολή στην ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, λέγοντας εν περιλήψει, ότι κοντά στους αγρότες θα καταστραφούμε κι εμείς, εάν δεν αποκατασταθεί τουλάχιστον η ροή χρημάτων.

Οι γεωπόνοι, που είναι με τους αγρότες κάθε ημέρα και όλη την ημέρα, αφού οι περισσότεροι είναι κάτοικοι των χωριών, με μια πρόταση συνοψίζουν το κλίμα στην ύπαιθρο και την πρωτογενή παραγωγή: Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας μάλιστα είναι απογοητευμένοι, θυμωμένοι και το χειρότερο απ’ όλα δεν έχουν ελπίδα και όραμα για το αύριο. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς χρωστούν μεγάλα ποσά χρημάτων στα γεωπονικά καταστήματα, έναντι των γεωργικών εφοδίων που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει.

Οι κλάδοι των εφοδίων Λιπάσματα (ΣΠΕΛ), πολλαπλασιαστικό Υλικό (ΣΕΠΥ) και Φυτοπροστασία (ΕΣΥΦ) δίνουν στην επιστολή τους ενδιαφέροντα στοιχεία για το μέγεθος της αγοράς: περίπου 1 δισ. ευρώ δίνουν κάθε χρόνο οι αγρότες για αγορά λιπασμάτων, πολλαπλασιαστικού υλικού και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Για λόγους σύγκρισης, οι καθυστερούμενες επιδοτήσεις είναι παρόμοιας τάξης μεγέθους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σε περίπτωση απόδοσης των επιδοτήσεων στους αγρότες, αυτόματα θα εξοφλείτο το σύνολο των οφειλών προς τους προμηθευτές τους.

Σίγουρα ένα μόνο μέρος θα πήγαινε για το σκοπό αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση η αγορά θα κινείτο.

Ο πολλαπλασιαστικός ρόλος του φρέσκου εισαγόμενου χρήματος των επιδοτήσεων

Επειδή τα τελευταία χρόνια τα δισ. πάνε κι έρχονται γύρω μας και υπάρχει κίνδυνος «ανοσίας μας» να θυμίσουμε ότι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας μας είναι μόλις 201 δισ. ευρώ. Και λέμε μόλις, διότι μόνο οι οφειλές ενός κλάδου με περιορισμένη συμμετοχή στην διαμόρφωση του και αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 0,5% και είναι όλα φρέσκο χρήμα για την οικονομία, αφού έρχεται από τις Βρυξέλλες! Αυτό είναι ένα στοιχείο που συχνά παραλείπουμε ή δεν του δίνουμε την διάσταση που του αρμόζει στις συζητήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι εταιρείες λιγότερο συναισθηματικές από τους γεωπόνους, θέτουν στην επιστολή τους θέμα τι θα γίνει αύριο, αφού υπάρχουν κίνδυνοι αγροτικές εκμεταλλεύσεις είτε να μικρύνουν σε μέγεθος, είτε να εγκαταλειφθούν και κυρίως να χρησιμοποιούν λιγότερες εισροές. Κι εάν αυτό ακούγεται ως... συνδικαλιστικό, να σημειώσουμε ότι η σύγχρονη γεωργία βασίζεται 100% στις εισροές για να εξασφαλίσει τον καθημερινό άρτο, σε όποιες λογικές τιμές στο τραπέζι του καταναλωτή. Ας μην συγχέουμε φαινόμενα υπερβολικής ή λανθασμένης χρήσης των εισροών με τον βασικό τους ρόλο.

Σήμερα μάλιστα, ο κλάδος των εισροών, έχει αναλάβει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην ανάταξη και αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Δεκάδες νέα σκευάσματα που έχουν παρασκευαστεί με φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες, όπως πολλοί βιοδιεγέρτες, ή φυτικής προέλευσης φάρμακα, έχουν κάνει την καθημερινότητα του αγρότη πιο ασφαλή για τον ίδιο και για τα προϊόντα που παράγει. Ξεχωριστό κεφάλαιο είναι η χρήση όλων αυτών στο έδαφος και η αναζωογόνησή του.

Οι προμηθευτές αγροτικών εφοδίων, είτε είναι μεγάλες εταιρείες είτε ζωηροί μικροεφευρέτες ξέρουν καλά ότι είναι κομμάτι μιας αλυσίδας, που εάν σπάσει θα βρεθούν κι αυτοί στο βυθό μαζί με τους άλλους.

Στο χορό και όσοι ασχολούνται με αγροτικά μηχανήματα!

Ίσως παρατηρήσατε ότι από τα παραπάνω σωματεία, λείπουν οι κατασκευαστές και οι έμποροι μηχανημάτων. Αυτοί ως πιο σκληροτράχηλοι, αφού... έχουν σμυλευτεί με το σίδερο, αντί επιστολής διάλεξαν ένα πιο φωναχτό τρόπο να συμπαρασταθούν στους αγρότες: δεν πάμε φέτος Agrotica! Τι να κάνουμε, να δούμε τους πελάτες μας να υποφέρουν και να μιλάμε γενικόλογα για το αδιέξοδο της κατάστασης; Τους βλέπουμε κάθε ημέρα στα μαγαζιά μας, να μην μπορούν να αγοράσουν ένα καινούργιο μηχάνημα όχι μόνο γιατί δεν έχουν τα χρήματα αλλά γιατί δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει αύριο.

Ήδη αρκετές μεγάλες εταιρείες εμπορίας αγροτικών μηχανημάτων, ανακοίνωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν στην μεγάλη αγροτική έκθεση που θα γίνει τον Φεβρουάριο στην Θεσ/νικη. Θυμηθείτε τι λέγαμε πιο πάνω περί πολλαπλασιαστικότητας των δαπανών του πρωτογενή τομέα και μάλιστα με φρέσκο εισαγόμενο χρήμα. Επειδή θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο οτι και άλλοι συνάδελφοί τους θα ακολουθήσουν τον δρόμο τους, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς την Agrotica, χωρίς κορυφαίες μάρκες τρακτέρ, λιπασματοδιανομέων, σπαρτικών μηχανών, διαχείρισης χόρτου για να αναφερθούμε στις μέχρι τώρα αποχές!

Λίγο πριν ξεκινήσει το δράμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, εμείς εδώ στο insider.gr είχαμε επισημάνει την σπουδαιότητα του ρόλου τους στην εθνική οικονομία και είχαμε προτείνει μάλιστα την μεταφορά του στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν ήμασταν μάντεις, απλά παρακολουθώντας το θέμα πολλά πολλά χρόνια, θεωρούμε ότι όταν ένα πράγμα έχει τόσο πολύ ξεφύγει από τον δρόμο του, θα επανέλθει με κρότο, όπως και δυστυχώς έγινε. Ομολογούμε ότι παρόλο που το θέμα μας ήταν οικείο και αναμενόμενο, έχουμε τρομάξει με τις δυσμενείς επιπτώσεις που διατρέχουν ολόκληρη την Ελληνική ύπαιθρο.

Επιπτώσεις που αφορούν τα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας, την καθημερινή ζωή των πολιτών σε χωριά και πόλεις εκτός των τειχών, προσωπικές αφού είναι πλέον εμφανές με γυμνό μάτι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα κίνηση μετανάστευσης εσωτερικής ή εξωτερική, περιβαλλοντικές αφού όλοι εκτιμούν ότι φέτος θα μείνουν κι άλλες ακαλλιέργητες εκτάσεις, επιχειρηματικές αφού μεγάλοι παίκτες της αγοράς θα ξαναδούν την στρατηγική τους.

Απρόσμενη εξέλιξη οι βιομήχανοι, οι έμποροι, οι επαγγελματίες οι επιστήμονες, να συντάσσονται όλοι ξεκάθαρα και χωρίς ενδοιασμούς στο πλευρό των αγροτών!

Μεγάλο το βάρος στις πλάτες όσων θα οργανώσουν και κατευθύνουν τις φετινές κινητοποιήσεις που ξεκινούν την Κυριακή.