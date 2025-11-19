Νότια Κορέα: Προσάραξη οχηματαγωγού με 267 επιβαίνοντες

Νοτιοκορεατικό επιβατηγό οχηματαγωγό με 267 επιβάτες και πλήρωμα προσάραξε κοντά στο νοτιοδυτικό άκρο της κορεατικής χερσονήσου, ανακοίνωσε η ακτοφυλακή.

Νοτιοκορεατικό επιβατηγό οχηματαγωγό με 267 επιβάτες και πλήρωμα προσάραξε κοντά στο νοτιοδυτικό άκρο της κορεατικής χερσονήσου, ανακοίνωσε η ακτοφυλακή.

Οι αρχές της Νότιας Κορέας έχουν επιστρατεύσει όλα τα μέσα στην επιχείρηση διάσωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ακτοφυλακή πιστεύει ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής θύματα και ότι το πλοίο δεν βάζει νερά, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Το πλοίο εκτελούσε διαδρομή από το Νησί Ζεζού στο Μόκπο και σύμφωνα με την ακτοφυλακή έπεσε σε βραχώδες νησί κοντά στο Τζίντο.

Η περιοχή βρίσκεται κοντά στον τόπο του ναυαγίου του φέρι Sewol το 2014, κατά το οποίο 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Τα θύματα ήταν κυρίως μαθητές σχολείου που συμμετείχαν σε σχολική εκδρομή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ