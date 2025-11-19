ΗΠΑ: Πράσινο φως από το Κογκρέσο για τη δημοσιοποίηση των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν

Διατάσσει το υπουργείο Δικαιοσύνης «να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα και τα αρχεία» στην κατοχή του για τον νεοϋορκέζο χρηματομεσίτη, που πέθανε στη φυλακή το 2019.

Το αμερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε χθες Τρίτη, με συντριπτική πλειοψηφία, σχέδιο νόμου με σκοπό να αναγκαστεί η κυβέρνηση να δώσει στη δημοσιότητα όλο τον φάκελο για τον Τζέφρι Έπσταϊν, πλούσιο χρηματομεσίτη και σεξουαλικό αρπακτικό με θύματα νέες, ανάμεσά τους ανήλικες. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρότι αρχικά εναντιωνόταν με σφοδρότητα στο κείμενο, αναμένεται πλέον να υπογράψει και να επικυρώσει το νομοσχέδιο.

Το κείμενο εγκρίθηκε με 427 ψήφους υπέρ έναντι 1 κατά από τη Βουλή των Αντιπροσώπων - κατόπιν, ομόφωνα από τη Γερουσία. Διατάσσει το υπουργείο Δικαιοσύνης «να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα και τα αρχεία στην κατοχή του» για τον νεοϋορκέζο χρηματομεσίτη, που πέθανε στη φυλακή το 2019, πριν από τη δίκη του για κακουργήματα σεξουαλικής φύσης.

Επί μήνες, ο Ντόναλντ Τραμπ διεξήγαγε εκστρατεία για να αποτρέψει την ψηφοφορία για το επίμαχο νομοσχέδιο στο Κογκρέσο: το περιεχόμενο του φακέλου θα μπορούσε να τον φέρει σε πολύ δύσκολη θέση.

Ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος πλέον υιοθέτησε τόνο αδιάφορο και μετά την ψηφοφορία στην κάτω Βουλή ανέφερε πως «δεν τον ενδιαφέρει πότε θα περάσει το νομοσχέδιο η Γερουσία».

«Απλά δεν θέλω οι ρεπουμπλικάνοι να στρέψουν το βλέμμα μακριά από όλες τις νίκες που πετύχαμε», πρόσθεσε μέσω Truth Social.

Πριν από την ανάρτηση αυτή, επανέλαβε για ακόμη μια φορά πως «δεν είχε καμιά σχέση» με τον Τζέφρι Έπσταϊν, διαβεβαιώνοντας πως τον «πέταξε έξω» από το Μαρ-α-Λάγκο, πολυτελές οίκημα και κλαμπ του στη Φλόριντα, διότι ήταν «άρρωστος διεστραμμένος».

«Τίποτα να κρύψουμε»

Οι δυο άνδρες, μορφές του νεοϋορκέζικου τζετ σετ, διατηρούσαν φιλική σχέση από τα τέλη των χρόνων του 1980 ωσότου ήρθαν σε διένεξη στις αρχές των χρόνων του 2000, πολύ πριν ασκηθούν διώξεις σε βάρος του χρηματομεσίτη, καθώς φερόταν να είχε δημιουργήσει κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης νεαρών κοριτσιών, ιδίως ανηλίκων.

Αντιμέτωπος με κατακραυγή και χτυπητές, αυξανόμενες αποσκιρτήσεις στην παράταξή του πριν από την ψηφοφορία, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε εντέλει αναστροφή την Κυριακή, διαβεβαιώνοντας πως δεν εναντιώνεται πλέον στο νομοσχέδιο.

«Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε», ανέφερε ο μεγιστάνας, ο οποίος ωστόσο εξέφρασε εκ νέου την αγανάκτησή του για αυτή που χαρακτήρισε «απάτη των δημοκρατικών».

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δεν έδωσε καμιά απάντηση στο ερώτημα γιατί δεν διέταξε αυτός το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει το υλικό για την υπόθεση, χωρίς να χρειαστεί επέμβαση του Κογκρέσου.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μπροστά στο Καπιτώλιο ενόψει της ψηφοφορίας χθες μετά το μεσημέρι, πήραν τον λόγο θύματα του Τζέφρι Έπστιν, που εκφράστηκαν σε κάποιες περιπτώσεις με συναισθηματική φόρτιση, παροτρύνοντας το Κογκρέσο να εγκρίνει το νομοσχέδιο.

«Το κράτος δεν πρέπει ποτέ να υποστηρίζει αρπακτικά», είπε ένα από τα θύματα, η Λάρα Μπλουμ ΜακΓκι, που διευκρίνισε πως μίλησε για πρώτη φορά δημόσια μετά την σεξουαλική κακοποίησή της από τον Τζέφρι Έπστιν όταν άρχιζε καριέρα μανεκέν στη Νέα Υόρκη.

«Αληθινή δοκιμασία»

Μολονότι υποσχόταν στους οπαδούς του κατά την προεκλογική εκστρατεία συνταρακτικές αποκαλύψεις, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε το παν για να θαφτεί η υπόθεση αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, εξοργίζοντας μερίδα των οπαδών του στο κίνημα MAGA.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή την περασμένη εβδομάδα, όταν είδαν το φως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του νεοϋορκέζου χρηματομεσίτη που είχε εκτενείς επαφές με την υψηλή κοινωνία.

Σε μηνύματα που αποκαλύφθηκαν από δημοκρατικούς κοινοβουλευτικούς, ο Τζέφρι Έπστιν ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια» τα οποία κακοποίησε σεξουαλικά κι ακόμη και ότι είχε «περάσει ώρες» με ένα από τα θύματα.

Όμως ο αμερικανός πρόεδρος, τον οποίο ουδέποτε ανησύχησε η δικαιοσύνη για τη συγκεκριμένη υπόθεση, έχει διαβεβαιώσει πως δεν γνώριζε τίποτα σχετικά. Κι αντεπιτέθηκε αξιώνοντας να διενεργηθεί έρευνα για τη σχέση του Τζέφρι Έπστιν με προσωπικότητες των δημοκρατικών, πάνω απ’ όλα με τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον.

Η βουλεύτρια των ρεπουμπλικάνων Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, που ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε σαφές το σαββατοκύριακο πως δεν θα υποστηρίξει στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, εξαιτίας της υποστήριξής της στο νομοσχέδιο, εξέφρασε τον σκεπτικισμό της χθες, έχοντας πλάι της θύματα του Τζέφρι Έπστιν, για τις εισαγγελικές έρευνες.

Καθώς όσο βρίσκονται σε εξέλιξη, τεκμήρια μπορεί από νομική σκοπιά να μην επιτραπεί να δοθούν στη δημοσιότητα.

Για την Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, μετά το Κογκρέσο «η αληθινή δοκιμασία» θα είναι το εάν όντως «θα δημοσιοποιήσει τα αρχεία το υπουργείο Δικαιοσύνης» ή θα «παραμείνουν δεσμευμένα στο πλαίσιο ερευνών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ