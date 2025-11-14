Υπουργική απόφαση για τη νέα διαδικασία εκλογής και εξέλιξης των μελών ΔΕΠ των AEI

Ζητήματα που αφορούν στη νέα διαδικασία εκλογής και εξέλιξης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από την 1η Ιανουαρίου 2026 ρυθμίζονται με Υπουργική Απόφαση την οποία υπέγραψαν η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη και ο αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση Υφυπουργός, Νίκος Παπαϊωάννου.

Ζητήματα που αφορούν στη νέα διαδικασία εκλογής και εξέλιξης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από την 1η Ιανουαρίου 2026 ρυθμίζονται με Υπουργική Απόφαση την οποία υπέγραψαν η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη και ο αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση Υφυπουργός, Νίκος Παπαϊωάννου.

Συγκεκριμένα, με την Υπουργική Απόφαση ρυθμίζεται η διαδικασία εκλογής και εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π. των AEI, η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης του μητρώου γνωστικών αντικειμένων και των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων κάθε Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής, η διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων με τη χρήση συστήματος ηλεκτρονικής κλήρωσης, ο τρόπος υποβολής των υποψηφιοτήτων, ο έλεγχος νομιμότητας της διαδικασίας καθώς και ειδικότερα θέματα που αφορούν στις ως άνω διαδικασίες.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που ενισχύει τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και το ψηφιακό σύστημα υποστήριξης των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, προάγοντας την ακαδημαϊκή αξιοπιστία των κρίσεων στα ΑΕΙ καθώς και την αποτελεσματικότητα και τον εκσυγχρονισμό της διοικητικής λειτουργίας τους.

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, υπογράμμισε: «Με τη σημερινή Υπουργική Απόφαση κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς ένα σύγχρονο, αξιοκρατικό και απολύτως ψηφιοποιημένο σύστημα κρίσεων στα ΑΕΙ. Διασφαλίζουμε την αξιοπιστία των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης των μελών ΔΕΠ, περιορίζουμε τη γραφειοκρατία και δίνουμε στα Ιδρύματα τα εργαλεία να λειτουργούν με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Η Ανώτατη Εκπαίδευση στη χώρα μας αλλάζει πρόσωπο, με θεσμούς που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής και υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον με αίσθημα ευθύνης και δικαιοσύνης».

