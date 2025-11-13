Κυρανάκης: Αναβαθμίζεται το επίπεδο ασφάλειας των σιδηροδρόμων

Ξεκίνησε η λειτουργία των προσομοιωτών για την εκπαίδευση των μηχανοδηγών του ΟΣΕ, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης του Οργανισμού – ενός αιτήματος που, όπως σημειώθηκε, υπήρχε από το 2000.

Ξεκίνησε η λειτουργία των προσομοιωτών για την εκπαίδευση των μηχανοδηγών του ΟΣΕ, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης του Οργανισμού – ενός αιτήματος που, όπως σημειώθηκε, υπήρχε από το 2000.

Σημειώνεται πως οι προσομοιωτές επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να εκτελούν ρεαλιστικές προσομοιώσεις δρομολογίων σε πραγματικό χρόνο, με δυνατότητα αντιμετώπισης κάθε πιθανού εμποδίου ή λάθους στη διαδρομή. Όπως εξήγησε ο Διευθυντής Κυκλοφορίας του ΟΣΕ, Νίκος Μπορομπόκας, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή Συνδέσεις «εκεί μπορούμε να δούμε τη διαδρομή της αμαξοστοιχίας και οποιοδήποτε εμπόδιο παρουσιαστεί – άμεσα σταματά το τρένο για λόγους ασφάλειας».

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης χρησιμοποιείται και το σύστημα “ETCS” (European Train Control System), το οποίο, όπως ανέφερε ο ίδιος, «ανιχνεύει λάθος διαδρομή ή εμπόδιο, ανάβει αυτόματα κόκκινο σήμα και η αμαξοστοιχία σταματά από μόνη της».

Η νέα υποδομή θα χρησιμοποιηθεί αρχικά για την εκπαίδευση περίπου 300 μηχανοδηγών από όλες τις εταιρείες, ενώ, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μέχρι το 2026 θα ακολουθήσει και η εγκατάσταση προσομοιωτών για τους σταθμάρχες, ώστε να εκπαιδευτεί και αυτό το κρίσιμο προσωπικό του σιδηροδρομικού δικτύου.

Κυρανάκης: Πρώτη φορά οι μηχανοδηγοί εκπαιδεύονται με σύγχρονους προσομοιωτές

Στο επίκεντρο της αναβάθμισης των σιδηροδρομικών μεταφορών τίθεται πλέον η εκπαίδευση των μηχανοδηγών, με τη λειτουργία του πρώτου προσομοιωτή εκπαίδευσης που αποκτήθηκε ποτέ από τον ΟΣΕ. Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρουσίασε το νέο σύστημα, κάνοντας λόγο για «την υλοποίηση μιας υπόσχεσης» που είχε δοθεί την περασμένη άνοιξη.

«Η εκπαίδευση αλλάζει. Για πρώτη φορά οι μηχανοδηγοί δεν μαθαίνουν σε πραγματικό τρένο ή δρομολόγιο, αλλά μέσα από προσομοιωτές τελευταίας τεχνολογίας, όπου μπορούν να δοκιμάζουν όλα τα σενάρια, από απλές λειτουργίες μέχρι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο νέος προσομοιωτής επιτρέπει στους μηχανοδηγούς να ελέγχουν και να εξασκούνται στο αυτόματο σύστημα πέδησης (ETCS) — το σύστημα που σταματά αυτόματα το τρένο όταν παραβιάζεται σήμα ή όριο ταχύτητας.

«Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να δοκιμάσουν στην πράξη τι συμβαίνει όταν υπάρχει παραβίαση κόκκινου σηματοδότη ή υπέρβαση ταχύτητας. Έτσι κατανοούν τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και τις αντιδράσεις του συρμού», εξήγησε ο υφυπουργός.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι στους επόμενους μήνες θα εγκατασταθεί ακόμη πιο σύγχρονος προσομοιωτής, ενώ η εκπαίδευση θα επεκταθεί και σε σταθμάρχες, ελεγκτές κυκλοφορίας και φύλακες διαβάσεων.

«Είναι κρίσιμο να νιώσουν οι εργαζόμενοι ότι τα πράγματα αλλάζουν. Η εκπαίδευση εκσυγχρονίζεται και το επίπεδο ασφάλειας αναβαθμίζεται για όλους – εργαζόμενους και επιβάτες», σημείωσε.

Ο κ. Κυρανάκης επεσήμανε επίσης ότι η εκπαίδευση γίνεται σε συνεργασία με τη γερμανική Deutsche Bahn, υιοθετώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα κατάρτισης.

«Όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. οφείλουν μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια να έχουν εγκαταστήσει αυτά τα συστήματα. Εμείς προχωράμε ήδη και φροντίζουμε το προσωπικό να είναι πλήρως καταρτισμένο πριν τεθούν σε πλήρη λειτουργία», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η εκπαίδευση αποτελεί θεμέλιο της ασφάλειας: «Διαχειριζόμαστε ανθρώπινες ζωές. Γι’ αυτό και οι μηχανοδηγοί πρέπει να έχουν τη γνώση, τα εργαλεία και τα μέσα για να ανταποκρίνονται με απόλυτη επαγγελματικότητα».