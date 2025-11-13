Entersoftone: Οργανική ανάπτυξη, ΑΙ και εξωτερικό οι επόμενοι μεγάλοι στόχοι

Τι ανέφεραν τα στελέχη της εταιρείας για τα επόμενα βήματα της Entersoftone, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Τα σχέδια για εξαγορές και για την οργανική ανάπτυξη.

Στόχο την οργανική ανάπτυξη, με την τεχνητή νοημοσύνη ως «οδηγό», βάζει η Entersoftone για το επόμενο διάστημα, κοιτάζοντας παράλληλα την διεύρυνση του μεριδίου της στις αγορές του εξωτερικού που ήδη δραστηριοποιείται.

Το σχήμα που προέκυψε προ δεκαμήνου από τη συνένωση της Entersoft με τη Softone, δρομολογεί επενδύσεις κυρίως για την ανάπτυξη λύσεων της AI στις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές της, και δεν αποκλείει νέες εξαγορές, υπό την αίρεση βέβαια, ότι θα είναι εταιρείες με έργο συμπληρωματικό στις υφιστάμενες δραστηριότητές της.

Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα χρονιά

Τα παραπάνω ανέφερε ο κ. διευθύνων σύμβουλος της Entersoftone, Αντώνης Κοτζαμανίδης σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε χθες, τονίζοντας ότι το βάρος για την συνέχεια πέφτει στην οργανική ανάπτυξη της εταιρείας. Επιδίωξη είναι μάλιστα η εταιρεία να ενισχύσει το μερίδιο της στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά του επιχειρηματικού λογισμικού, η οποία εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 600-650 εκατ. ευρώ το 2025 και να συνεχίσει να αναπτύσσεται με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας η εκτίμηση για το τρέχον έτος είναι πως τα έσοδα θα ανέλθουν στα 138 εκατ. ευρώ από 119 εκατ. ευρώ το 2024 (+16%) όταν το 2023 ήταν στα 88 εκατ. ευρώ. Όσο για τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εκτιμάται ότι φέτος θα κινηθούν στα επίπεδα των 44 εκατ. ευρώ έναντι 33 εκατ. ευρώ το 2024 (+33%) και 24 εκατ. ευρώ το 2023. Άλλωστε το σχήμα, μετά την ενοποίησή του έχει διογκωθεί φτάνοντας σήμερα να απασχολεί 1500 εργαζόμενους.

Έμφαση στη Ρουμανία - Εξαγορών συνέχεια

Ο ίδιος εξήγησε ότι στην περίπτωση του εξωτερικού, το βάρος πέφτει στην αγορά της Ρουμανίας, καθώς είναι μια αγορά διπλάσια και πλέον από την Ελλάδα, η ψηφιοποίηση της οποίας όμως δεν έχει προχωρήσει, γεγονός που πολλαπλασιάζει τις ευκαιρίες για την Entersoftone.

Να θυμίσουμε ότι σήμερα η Entersoftone διαθέτει 10 γραφεία σε 4 χώρες - Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία - υποστηρίζοντας περισσότερες από 90.000 επιχειρήσεις μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο άνω των 700 συνεργατών.

Παράλληλα επεσήμανε ότι οι εξαγορές θα συνεχιστούν, όχι όμως στον βαθμό που καταγράφηκαν την τελευταία τριετία. Θα είναι στοχευμένες, θα αφορούν εταιρείες εντός κι εκτός Ελλάδος και με αντικείμενο συμπληρωματικό με αυτά που κάνει ήδη η Entersoftone. Άλλωστε όπως εξήγησε ο ίδιος, μετά τον μεγάλο κύκλο συρρίκνωσης που καταγράφηκε τα τελευταία χρόνια στην χώρα, δεν υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι στόχοι στην Ελλάδα.

Το αναπτυξιακό «όπλο» της ΤΝ

Στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Entersoftone μπαίνει φυσικά και η τεχνητή νοημοσύνη, με τα στελέχη να αναφέρουν ότι θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Το σχέδιο προβλέπει την ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης σε όλες τις εφαρμογές της Entersoftone, γεγονός που θα βοηθήσει και στην κάλυψη του κενού που εντοπίζεται σήμερα στις ελληνικές επιχειρήσεις όσων αφορά στην αξιοποίηση της ΤΝ. Συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε και σχετική έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία. Για να εξοικειώσει μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις με την ΤΝ η Entersoftone σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 200.000 ανθρωποημέρες στην επόμενη τριετία, κάτι που αποτιμάται σε περίπου 30-35 εκατ. ευρώ.

Η ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών με ενσωματωμένες AI λειτουργίες έχει ήδη ξεκινήσει, με τις πρώτες εφαρμογές να έχουν παρουσιαστεί και το επόμενο κύμα να αναμένεται το α΄τρίμηνο του 2026. «Στόχος μας είναι να διαδραματίσουμε καταλυτικό ρόλο στην ενίσχυση της ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων. Με τη διεύρυνση του πελατολογίου μας και τις λύσεις νέας γενιάς που θα προσφέρουμε, επιδιώκουμε να καλύψουμε το κενό μεταξύ αναγκαιότητας και έμπρακτης υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης, φέρνοντας ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις πιο κοντά σε αυτή και καθιστώντας την, ένα πρακτικό εργαλείο για την καθημερινή τους λειτουργία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κοτζαμανίδης.

Σύμφωνα με τον ίδιο η εστίαση είναι να βελτιστοποιηθεί ο τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων σε τρεις βασικούς πυλώνες: να απαλλαγούν από επαναλαμβανόμενες εργασίες ρουτίνας, να επιτύχουν βαθύτερη ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων και να αυτοματοποιήσουν εταιρικές διαδικασίες με την χρήση ψηφιακών βοηθών.