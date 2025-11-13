Wyndham: Νέα ξενοδοχεία με στόχο τον τριπλασιασμό της παρουσίας της στην Ελλάδα

Τα νέα ξενοδοχεία που σχεδιάζει η εταιρεία. Η τάση των branded serviced apartments.

Μια ιδιαίτερα θετική χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό καταγράφει η Wyndham Hotels & Resorts, με την ελληνική αγορά να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όχι μόνο του τοπικού γραφείου, αλλά και των κεντρικών της εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο αμερικανικός κολοσσός που διαθέτει σήμερα 14 ξενοδοχεία στην χώρα μας και ακίνητα με branded residences, βάζει ως στόχο να τριπλασιάσει το χαρτοφυλάκιό του στην ελληνική αγορά τα επόμενα χρόνια.

Στόχος που θα επιτευχθεί μέσα από συνεργασίες με ισχυρούς τοπικούς εταίρους, όπως η DKG Development, με την οποία έχει συμφωνηθεί η ανάπτυξη 12 νέων ξενοδοχειακών μονάδων έως το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Να υπενθυμίσουμε ότι οι δύο εταιρείες συνεργάζονται ήδη για τη δημιουργία του Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas, στον Πειραιά. Το ξενοδοχείο αναπτύσσεται σε δύο όμορα οκταώροφα κτιριακά συγκροτήματα, συνολικής επιφάνειας σε 4.300 τ.μ. και θα είναι δυναμικότητας 72 πολυτελών εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων. Αναμένεται δε να κάνει εγκαίνια το α’ τρίμηνο του 2026.

Στο πλάνο της αμερικανικής εταιρείας περιλαμβάνεται και η συνεργασία με τη Sokio Hotels & Resorts, την αλυσίδα ξενοδοχείων που συνδέεται με την Oikos Property Developments. Μέσω της συνεργασίας αυτής, έχουν δρομολογηθεί δύο μονάδες στην Αττική υπό το σήμα σήμα της Wyndham Hotels & Resorts αλλά και το Ramada Residences by Wyndham, στην Χαλκιδική, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει το α’ τρίμηνο του 2026.

Τον Σεπτέμβριο του 2026 δε, αναμένεται να κάνει εγκαίνια και το TRYP by Wyndham Piraeus Port στον Πειραιά, μέσω της συνεργασίας της Wyndham Hotels & Resorts με την εταιρεία Zafido Holding Ltd.

Τα αναπτυξιακά πλάνα της εταιρεία συνοδεύουν τις πολύ καλές επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού, οι οποίες αποτυπώνονται ήδη στις υφιστάμενες μονάδες της εταιρείας. «Η χρονιά του 2025 ήταν πολύ καλή για τον ελληνικό τουρισμό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βασίλης Θεμελίδης, Περιφερειακός Διευθυντής Νοτίου και Ανατολικής Ευρώπης της Wyndham Hotels & Resorts στο περιθώριο του Resort & Residential (R&R) Hospitality Forum που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα. Ο ίδιος μάλιστα διαπιστώνει μια μετατόπιση του ενδιαφέροντος των επισκεπτών από την νησιωτική προς την ηπειρωτική χώρα, και ειδικά σε ανερχόμενους προορισμούς, τους οποίους έχει βάλει εδώ και καιρό στο ραντάρ της η εταιρεία.

Το στοίχημα των branded serviced apartments

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον της αμερικανικής εταιρείας για την ελληνική αγορά αυξάνεται σταθερά, κάτι που συμπίπτει και με τη γενικότερη κινητικότητα του αμερικανικού παράγοντα στη χώρα – από τις ενεργειακές επενδύσεις έως τις στρατηγικές συνεργασίες σε υποδομές και τουρισμό. Πέρα από τα ξενοδοχεία δε, η Whyndham στρέφει ενεργά το βλέμμα της και στα branded serviced apartments.

«Ο βασικός πυρήνας των δραστηριοτήτων μας παραμένουν τα ξενοδοχεία, ωστόσο, επικεντρωνόμαστε και στη διεύρυνση της παρουσίας μας στο κομμάτι των branded serviced apartments που καλύπτουν μια νέα ανάγκη των ταξιδιωτών. Τα εξυπηρετούμενα διαμερίσματα είναι κάτι ανάμεσα σε ξενοδοχειακό δωμάτιο και καταλύματα τύπου Airbnb» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Θεμελίδης.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι η ανάπτυξη των branded residences είναι μια εξελισσόμενη τάση και μια στρατηγική κατεύθυνση, που καλύπτει τις συνεχώς μεταβαλόμενες ανάγκες των επισκεπτών. «Οι ταξιδιώτες θέλουν περισσότερα: καλύτερη διαβίωση, επαγγελματική διαχείριση, αναγνωρίσιμο όνομα και, ταυτόχρονα, ένα προϊόν οικονομικά προσβάσιμο. Οι επενδυτές, από την άλλη, αναζητούν επιχειρηματικά μοντέλα με μεγαλύτερο αγοραστικό κοινό και σταθερότητα στη ζήτηση. Το δικό μας πλεονέκτημα είναι ότι το κάναμε πράξη πρώτοι σε μεγαλύτερη κλίμακα. Εδώ και χρόνια, επενδύουμε συστηματικά στις branded κατοικίες μεσαίας κατηγορίας. Μέσα από brands όπως το Wyndham ή το Ramada, φέραμε το μοντέλο σε αγορές όπου η έννοια του brand στις κατοικίες ήταν ανύπαρκτη».

Σημειωτέον ότι ο αμερικανικός κολοσσός διαθέτει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο branded residences στην Κεντρική και Ανατολική Ασία, με ισχυρή παρουσία σε χώρες όπως η Γεωργία, και δυναμική ανάπτυξη στην Ινδία, όπου η μεσαία τάξη η οποία αναζητά τέτοιου είδους προϊόντα φιλοξενίας εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 150 εκατ. άτομα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Σε κάθε περίπτωση η Wyndham Hotels & Resorts είναι η μεγαλύτερη εταιρεία franchising ξενοδοχείων στον κόσμο, με περίπου 8.300 ξενοδοχεία, δυναμικότητας 855.000 δωματίων σε περισσότερες από 100 χώρες και διαχειρίζεται σήμερα ένα χαρτοφυλάκιο 25 εμπορικών σημάτων.