Deutsche Telekom: Αύξηση κερδών και μεγαλύτερο μέρισμα φέρνει το ρεκόρ νέων συνδέσεων οπτικής ίνας

Στην αύξηση των μερισμάτων για το 2025 ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει η Deutsche Telekom, μετά την αύξηση των κερδών του τρίτου τριμήνου, τα οποία ενισχύθηκαν από τον αριθμό ρεκόρ νέων χρηστών οικιακών γραμμών οπτικής ίνας που καταγράφηκε στη Γερμανία.

Συγκεκριμένα, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 11,12 δισ. ευρώ (12,9 δισ. δολ.) κατά την περίοδο, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη, ελαφρώς χαμηλότερα από την μέση εκτίμηση των αναλυτών για 11,17 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η Deutsche Telekom σχεδιάζει να διανείμει ένα ρεκόρ μερίσματος για το 2025, το οποίο θα αυξηθεί στο 1 ευρώ ανά μετοχή από 90 σεντς, ενώ θα αγοράσει πίσω μετοχές αξίας έως και 2 δισεκατομμυρίων ευρώ το επόμενο έτος, όπως αναφέρει στην ανακοίνωη.

Στη Γερμανία, η Deutsche Telekom συνέδεσε 155.000 νέους πελάτες στο οικιακό της δίκτυο οπτικών ινών κατά το τρίτο τρίμηνο, σηματοδοτώντας το καλύτερο τρίμηνο που έχει σημειώσει ποτέ, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Η εταιρεία, ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος της Ευρώπης, έχει ξεπεράσει την υπόλοιπη αγορά εδώ και χρόνια, υποστηριζόμενη εν μέρει από το πλειοψηφικό της μερίδιο στην αμερικανική εταιρεία T-Mobile US Inc. Τον περασμένο μήνα η T-Mobile πρόσθεσε περισσότερους συνδρομητές από τους αναμενόμενους στο τρίτο τρίμηνο, ακόμη και όταν τα έσοδα ήταν χαμηλότερα των εκτιμήσεων.

Η Deutsche Telekom αύξησε τις προβλέψεις της για τα προσαρμοσμένα EBITDAAL για ολόκληρο το έτος σε περίπου 45,3 δισεκατομμύρια ευρώ από περισσότερα από 45 δισεκατομμύρια ευρώ προηγουμένως. Η οργανική ανάπτυξη των προσαρμοσμένων EBITDAAL στην υπόλοιπη Ευρώπη επιβραδύνθηκε ελαφρώς στο 4,6% κατά την περίοδο.

Η premium υπηρεσία ευρυζωνικής σύνδεσης της εταιρείας αποτελεί ένα φωτεινό σημείο στη Γερμανία, όπου προσφέρει αξία στους πελάτες αντί να επικεντρώνεται στον όγκο. Ο ανταγωνισμός στην τιμολόγηση της κινητής τηλεφωνίας παραμένει υψηλός, ακόμη και μετά την μέτρια αύξηση των τιμών από την O2 της Telefonica SA.