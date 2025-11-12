Γιατί ο Τραμπ απειλεί να μηνύσει το BBC για 1 δισ. δολάρια;

Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγορεί τον βρετανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό για «ψευδή και συκοφαντική παραποίηση» της ομιλίας του.

Νέα επίθεση στα διεθνή μέσα ενημέρωσης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας να μηνύσει το BBC για 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγορεί τον βρετανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό για «ψευδή και συκοφαντική παραποίηση» της ομιλίας του πριν από την εισβολή στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ υποστήριξε συγκεκριμένα ότι ο βρετανικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός «ακρωτηρίασε» την «όμορφη και κατευναστική» του ομιλία, παρουσιάζοντάς την ως «ριζοσπαστική». Η διαμάχη προέκυψε από το ντοκιμαντέρ «Trump: A Second Chance?», που προβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2024, λίγο πριν τις αμερικανικές εκλογές.

Το ζήτημα πυροδοτήθηκε όταν διέρρευσε εσωτερικό υπόμνημα του BBC, αποκαλύπτοντας πως οι συντελεστές του ντοκιμαντέρ είχαν ενώσει δύο αποσπάσματα της ομιλίας του Τραμπ, ειπωμένα με διαφορά σχεδόν μίας ώρας, δίνοντας την εντύπωση ότι καλούσε ευθέως σε βίαιη δράση. Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, παραδέχθηκε σε επιστολή του προς κοινοβουλευτική επιτροπή ότι επρόκειτο για «σοβαρό σφάλμα κρίσης» και ζήτησε συγγνώμη.

Η αποκάλυψη προκάλεσε σεισμό στο BBC, το οποίο βρέθηκε αντιμέτωπο με τη μεγαλύτερη κρίση αξιοπιστίας των τελευταίων ετών. Το Σαββατοκύριακο παραιτήθηκαν ο γενικός διευθυντής Τιμ Ντέιβι και η επικεφαλής ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις αποκαλύψεις του υπομνήματος. Παρότι αναγνώρισαν το λάθος τους, αρνήθηκαν κατηγορηματικά ότι υπήρξε εσκεμμένη πολιτική μεροληψία.

Η υπόθεση έχει λάβει πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις. Ο Τραμπ, μέσω του δικηγόρου του, απαιτεί από το BBC να αποσύρει το ντοκιμαντέρ, να ζητήσει δημόσια συγγνώμη και να τον «αποζημιώσει καταλλήλως» για τη «συκοφαντική αλλοίωση» της εικόνας του. Εάν το BBC δεν ανταποκριθεί έως την Παρασκευή, ο πρώην πρόεδρος δηλώνει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη στη Φλόριντα, όπου ο νόμος του επιτρέπει να κινηθεί νομικά έως και δύο χρόνια μετά την αρχική δημοσίευση.

Αναλυτές εκτιμούν ότι το BBC δύσκολα θα μπορούσε να αντέξει ένα τέτοιο οικονομικό πλήγμα: τα συνολικά έσοδα του δικτύου ανήλθαν πέρυσι σε 5,9 δισ. λίρες, με αποθεματικά μόλις 477 εκατ. -λιγότερα από το ήμισυ του ποσού που ζητά ο Τραμπ. Παράλληλα, η κρίση ξεσπά σε μια περίοδο που η βασιλική χάρτα του οργανισμού λήγει το 2027, ενώ πληθαίνουν οι φωνές στη Βρετανία που ζητούν επανεξέταση του καθεστώτος δημόσιας χρηματοδότησης μέσω του τέλους τηλεθέασης.

Η αντιπαράθεση προσθέτει ακόμη ένα επεισόδιο στο μακρύ μέτωπο του Τραμπ με τα μέσα ενημέρωσης. Μόλις το περασμένο έτος είχε λάβει αποζημιώσεις από τα δίκτυα ABC και CBS για αντίστοιχες υποθέσεις «παραποιημένου μοντάζ». Όμως, όπως σημειώνουν νομικοί στο Λονδίνο, η περίπτωση του BBC ενδέχεται να είναι δυσκολότερη -όχι μόνο λόγω του νομικού πλαισίου, αλλά και επειδή πρόκειται για έναν οργανισμό που δεν υπόκειται σε πολιτική πίεση από την Ουάσιγκτον.