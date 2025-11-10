Ψηφιακό Φροντιστήριο: Επιπλέον μαθήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και εκπαιδευτικοί

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο, από σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, ενισχύεται στη σύγχρονη ψηφιακή υποστήριξη (Live) του.

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο, από σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, ενισχύεται στη σύγχρονη ψηφιακή υποστήριξη (Live) του, με 4 μαθήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με περισσότερες ώρες διδασκαλίας ανά μήνα καθώς και με 10 επιπλέον εκπαιδευτικούς. Ταυτόχρονα, εμπλουτίζεται η ασύγχρονη υποστήριξή του με 3 καινούργια μαθήματα Ειδικής Αγωγής.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και συνεχίζει να προσφέρει δωρεάν, ισότιμη και υψηλής ποιότητας υποστήριξη σε όλους τους μαθητές αλλά και απόφοιτους Λυκείου – όπου κι αν βρίσκονται – για την προετοιμασία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Από σήμερα, το Ψηφιακό Φροντιστήριο περνά σε μία νέα, πιο δυναμική φάση. Ενισχύουμε τον ζωντανό τρόπο διδασκαλίας, για τα 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και προσθέτουμε, για πρώτη φορά, 4 σημαντικά επιπλέον μαθήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Στηρίζουμε ακόμη πιο ουσιαστικά τους μαθητές και τις μαθήτριές μας, με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και προσθέτουμε 3 καινούργια μαθήματα Ειδικής Αγωγής στην ασύγχρονη μορφή του. Το Ψηφιακό Φροντιστήριο ήδη αγκαλιάζεται από τα παιδιά μας, κι αυτό αποδεικνύει ότι ήρθε για να μείνει. Γι΄ αυτό και συνεχίζουμε να το στηρίζουμε με ακόμη περισσότερους έμπειρους εκπαιδευτικούς και πλουσιότερο υλικό. Στόχος μας είναι κανένα παιδί να μη μείνει πίσω, αλλά να έχει δωρεάν και ισότιμη πρόσβαση στην γνώση και την δημιουργική μάθηση, ώστε να μπορεί να εκπληρώσει με αυτοπεποίθηση τα όνειρά του».

Πιο αναλυτικά, από σήμερα 10/11/2025, το Ψηφιακό Φροντιστήριο θα ενισχυθεί:

• Με 4 μαθήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στα 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ειδικών μαθημάτων όπως:

-Ναυτικό Δίκαιο ΕΠΑΛ

-Ψηφιακά Συστήματα ΕΠΑΛ

-Οικοδομική ΕΠΑΛ

-Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων ΕΠΑΛ

• Με νέες ασκήσεις, επαναλήψεις και βίντεο υψηλής ποιότητας στην πλατφόρμα ασύγχρονης υποστήριξης (lms.digitalschool.gov.gr)

• Με 85 πλέον έμπειρους εκπαιδευτικούς, από 75 πέρυσι, οι οποίοι συνδυάζουν σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες e-learning

• Με 477 ώρες διδασκαλίας ανά μήνα

• Με διεύρυνση της προσβασιμότητας για μαθητές με ειδικές ανάγκες, εξασφαλίζοντας υλικό και υποστήριξη προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις τους με 3 καινούρια μαθήματα Ειδικής Αγωγής:

Νέα Ελληνικά Ε.Α.Ε.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ε.Α.Ε.

Μαθηματικά Ε.Α.Ε.

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο στοχεύει στη δημιουργία κοινότητας μάθησης, όπου μαθητές και καθηγητές συνεργάζονται, ανταλλάσσουν ιδέες και ενισχύουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 22/09/2025, οπότε άρχισε τη λειτουργία του, το παρακολουθήσαν 35.000 χρήστες από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν από τις σχολικές μονάδες τους καθώς και από τις ακόλουθες ιστοσελίδες:

• streaming.digitalschool.gov.gr (ζωντανά μαθήματα)

• lms.digitalschool.gov.gr (ασύγχρονο υλικό και επαναλήψεις).