Καβάλα: Νεκρός 54χρονος σε τροχαίο στην Επαρχιακή οδό Χρυσούπολης – Κεραμωτής

Καβάλα: Νεκρός 54χρονος σε τροχαίο στην Επαρχιακή οδό Χρυσούπολης – Κεραμωτής
Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νέστου.

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 54χρονο, σημειώθηκε χθες το πρωί στην Επαρχιακή οδό Χρυσούπολης – Κεραμωτής, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ίδιος, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες.

Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που επιχείρησε με τρία άτομα και ένα όχημα. Ο άτυχος άνδρας δεν είχε τις αισθήσεις του όταν παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νέστου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

