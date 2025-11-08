42ος Μαραθώνιος: Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Δύσκολες θα είναι οι μετακινήσεις στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο, από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τίθενται σε ισχύ. Σήμερα οι αγώνες δρόμου στο κέντρο, την Κυριακή ο Μαραθώνιος.

Δύσκολες θα είναι οι μετακινήσεις στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο, από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τίθενται σε ισχύ για την διεξαγωγή του 42ου Αυθεντικού Μαραθώνιου της Αθήνας και των αγώνων δρόμων του Σαββάτου.

Εκτός από τη διακοπή της κυκλοφορίας σε βασικές οδικές αρτηρίες της πόλης, όπως ανακοίνωσε η Τροχαία θα ισχύσει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης κατά μήκος της μαραθώνιας διαδρομής. Επίσης, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ θα υπάρξουν εκτεταμένες αλλαγές σε πολλές λεωφορειακές και τρόλεϊ γραμμές, ενω η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει τρεις επιπλέον συρμούς στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και δύο στη Γραμμή 1, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων και των θεατών του αγώνα.

Οι αγώνες του Σαββάτου

Το Σάββατο 8-11-2025 κατά τις ώρες 17.00΄ έως 20.40΄, θα διεξαχθούν δύο (2) διαδοχικοί Αγώνες Δρόμου (5 χλμ. & 5km Universities Night Run) από Λ. Βασ. Αμαλίας (Σύνταγμα) προς Παναθηναϊκό Στάδιο, κατά μήκος της διαδρομής:

Εκκίνηση: Λ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Ρήγα Φεραίου – δεξιά Ακαδημίας – αριστερά Λ. Βασ. Σοφίας – αναστροφή επί της Λ. Βασ. Σοφίας – διασταύρωση ΝΙΜΙΤΣ – Λ. Βασ. Σοφίας (μπροστά από το Hilton) – Ηρώδου Αττικού – είσοδος στα Προπύλαια του Παναθηναϊκού Σταδίου – είσοδος στο Παναθηναϊκό Στάδιο – Τερματισμός.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Από τις 06:00 του Σαββάτου έως τις 18:30 της Κυριακής, απαγορεύεται η στάση και στάθμευση οχημάτων στην οδό Αρχιμήδους, μεταξύ Πλατείας Πλαστήρα και Μ. Μουσούρου. Η κυκλοφορία θα διακοπεί το Σάββατο από τις 08:00 έως τις 20:30 στο ίδιο τμήμα.

Ανάλογες απαγορεύσεις ισχύουν και στις λεωφόρους Μεσογείων, Βασ. Σοφίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Αρδηττού, καθώς και σε δρόμους του κέντρου όπως η Φειδιππίδου, η Μιχαλακοπούλου, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου και η Ακαδημίας.

Από τις 14:00 έως τις 21:00 του Σαββάτου θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία σε βασικούς οδικούς άξονες όπως οι λεωφόροι Βασ. Κωνσταντίνου, Βασ. Όλγας, Βασ. Σοφίας, Συγγρού και Αμαλίας, καθώς και στους γύρω δρόμους.

Την Κυριακή ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών

Την Κυριακή 9-11-2025 θα διεξαχθεί ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών κατά τις ώρες 09.00΄ έως 18.20΄, κατά μήκος της διαδρομής:

Εκκίνηση: Μαραθώνας – Λ. Μαραθώνος – είσοδος στον Τύμβο (αριστερό ρεύμα) – έξοδος από Τύμβο (δεξιό ρεύμα) – Λ. Μαραθώνος – ανισόπεδος κόμβος Σταυρού – Λ. Μεσογείων – Μιχαλακοπούλου – Φειδιππίδου – κόμβος Κηφισίας/Αλεξάνδρας – Λ. Βασ. Σοφίας – Ηρώδου Αττικού – Παναθηναϊκό Στάδιο.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον Μαραθώνιο

Την Κυριακή, οι διακοπές κυκλοφορίας επεκτείνονται σε όλη τη Μαραθώνια διαδρομή, από τον Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο. Οι αποκλεισμοί θα ξεκινήσουν από τις 05:00 το πρωί και θα διαρκέσουν έως τις 18:30, ανάλογα με το σημείο.

Θα ισχύσουν επίσης ρυθμίσεις αντιδρόμησης και περιορισμού ταχύτητας στη Λεωφόρο Μαραθώνος, με ανώτατο όριο τα 30 χλμ/ώρα. Η κυκλοφορία θα επιτρέπεται μόνο σε οχήματα της διοργάνωσης και έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, η Τροχαία έχει καθορίσει συγκεκριμένους κόμβους για ελεγχόμενη κάθετη διέλευση, όπως στις διασταυρώσεις Λ. Μαραθώνος με Διονύσου, Αγ. Μαρίνας και Λ. Λαυρίου – Κλεισθένους.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Ο ΟΑΣΑ ανακοίνωσε εκτεταμένες αλλαγές σε πολλές λεωφορειακές και τρόλεϊ γραμμές, από την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου έως και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, ανάλογα με τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Μεταξύ αυτών, τροποποιούνται οι διαδρομές των γραμμών 550, Χ95, 608, 230, 235, 140, 224, καθώς και των γραμμών τρόλεϊ (1)-(5)-(15). Ορισμένες γραμμές, όπως οι 060, 314, 406 και Α5, δεν θα λειτουργήσουν προσωρινά.

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται μέσω των επίσημων ιστοσελίδων του ΟΑΣΑ και της ΣΤΑΣΥ για τις ακριβείς ώρες και διαδρομές, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον αλλαγές ανάλογα με την εξέλιξη του Μαραθωνίου.

Η ΣΤΑΣΥ από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει τρεις επιπλέον συρμούς στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και δύο στη Γραμμή 1. Οι Γραμμές 2 και 3, καθώς και το Τραμ, θα λειτουργήσουν συνεχώς το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, ενώ η Γραμμή 1 θα ξεκινήσει στις 05:00 το πρωί.

Στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», τα δρομολόγια θα τερματίζουν στη στάση «Φιξ» από το μεσημέρι του Σαββάτου έως το βράδυ της Κυριακής. Οι στάσεις Σύνταγμα, Ζάππειο και Λ. Βουλιαγμένης δεν θα λειτουργούν.