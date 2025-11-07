Ειδήσεις | Διεθνή

Γάζα: Η Χαμάς θα παραδώσει σήμερα μια ακόμη παράδοση σορού Ισραηλινού ομήρου

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει στις 21:00 σήμερα το βράδυ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) τη σορό ενός από τους τελευταίους ομήρους που είχε αιχμαλωτιστεί στις 7 Οκτωβρίου 2023 και κρατείται στη Λωρίδα της Γάζας.

«Στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων, οι Ταξιαρχίες Αλ Κουντς (η ένοπλη πτέρυγα της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ) και οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ (η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς) θα παραδώσουν τη σορό ενός κρατουμένου στις 21:00 ώρα. Η σορός βρέθηκε σήμερα στο Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας», υπογραμμίζει σύντομη ανακοίνωση της οργάνωσης.

Η παράδοση αυτή εντάσσεται στο σχέδιο ανταλλαγής των εν ζωή ομήρων και των σορών με Παλαιστίνιους κρατουμένους ή νεκρούς, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, έπειτα από σχεδόν 2 χρόνια πολέμου.

Η Χαμάς και συμμαχικές της ομάδες στον παλαιστινιακό θύλακα καλούνται βάσει της συμφωνίας να παραδώσουν έξι ακόμη σορούς ομήρων.

