Κλίμα: Συμβιβασμός ΕΕ - ΟΗΕ για μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου

Στα χαρτιά, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί τον φιλόδοξο στόχο της για τον περιορισμό κατά 90% των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή το 2040 συγκριτικά με τα επίπεδα του 1990.

Λίγο πριν από τη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα COP30 στη Βραζιλία, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σήμερα σε συμβιβασμό όσον αφορά τους στόχους της για τη μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου το 2035 και το 2040, αλλά με τίμημα σειρά παραχωρήσεων για να συσπειρώσει επιφυλακτικά κράτη.

Στα χαρτιά, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί τον φιλόδοξο στόχο της για τον περιορισμό κατά 90% των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή το 2040 συγκριτικά με τα επίπεδα του 1990.

Ωστόσο οι Ευρωπαίοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν διεθνείς πιστώσεις άνθρακα ως και 10% για να επιτύχουν τον στόχο αυτόν, κάτι που αποφασίσθηκε για να ικανοποιηθεί η Ιταλία.

Οι Ευρωπαίοι υποστήριξαν επίσης την αναβολή για έναν χρόνο, από το 2027 στο 2028, της επέκτασης της αγοράς άνθρακα στις οδικές μεταφορές και στη θέρμανση των κτιρίων.

