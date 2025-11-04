ΥΠΑΑΤ: Στο 97% η υψηλή συμμόρφωση στα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Συνολικά ελέγχθηκαν 313 δείγματα (251 στην εσωτερική αγορά και 62 στα σύνορα).

Εντός των ανώτατων νόμιμων ορίων (MRLs) ήταν το 97% των δειγμάτων σχετικά με τα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης τον Σεπτέμβριο 2025 όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συνολικά ελέγχθηκαν 313 δείγματα (251 στην εσωτερική αγορά και 62 στα σύνορα). Οι δειγματοληψίες αφορούσαν, τόσο εγχώρια, όσο και εισαγόμενα προϊόντα: 58% εγχώρια και 42% εισαγόμενα (έλεγχοι στα σύνορα και στην αγορά).

«Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των προϊόντων που φτάνουν στον καταναλωτή είναι εντός των αυστηρών ευρωπαϊκών ορίων. Με στοχευμένους, τεκμηριωμένους ελέγχους σε όλη την αλυσίδα - από τα σύνορα μέχρι το ράφι - και με άμεσες ενέργειες όπου προκύπτουν παραβάσεις, διασφαλίζουμε υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας και δίκαιο ανταγωνισμό για τους παραγωγούς μας» τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Οι έλεγχοι οργανώνονται και συντονίζονται από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η συμμόρφωση/μη συμμόρφωση ορίζεται με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 και η εκτίμηση κινδύνου για τον καταναλωτή γίνεται με το μοντέλο EFSAPRIMo.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, το 97% των δειγμάτων ήταν εντός των ανώτατων νόμιμων ορίων (MRLs) και το υπόλοιπο 3%, δηλαδή 8 δείγματα εμφάνισαν υπερβάσεις των ανώτατων ορίων.

Από τα δείγματα με υπερβάσεις, επτά αξιολογήθηκαν ως «πιθανώς επικίνδυνα» με βάση το μοντέλο αξιολόγησης κινδύνου EFSA PRIMo, που εφαρμόζεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν κυρίως σε σημεία της εσωτερικής αγοράς, όπως σούπερ μάρκετ (129 δείγματα) και κέντρα διαλογής ή μεταποίησης (49 δείγματα). Έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν επίσης σε λαϊκές αγορές, καταστήματα λιανικής και χονδρικής, καθώς και σε αποθήκες παραγωγών.

Οι υπερβάσεις εντοπίστηκαν σε πέντε κατηγορίες προϊόντων: επιτραπέζια σταφύλια (4 στα 22 δείγματα), οινοποιήσιμα σταφύλια (1 στα 31), πιπεριές (1 στα 26), λάιμ (1 στα 3) και μάνγκο (1 στα 5 δείγματα).

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε ένα δείγμα οινοποιήσιμων σταφυλιών, στο οποίο ανιχνεύθηκε η μη εγκεκριμένη δραστική ουσία "quinoxyfen" σε σημείο διαλογής/μεταποίησης.

