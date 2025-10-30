Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών: Έντονη αντίδραση για το κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, τα νέα πλάνα που προωθούνται δεν είναι καινούργια, αλλά αποτελούν επαναφορά, όσων είχαν παρουσιαστεί από το Υπερταμείο ήδη από το 2018, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των ΕΛΤΑ.

Έντονη είναι η αντίδραση των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ στο επικείμενο κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων που ανακοίνωσε, επίσημα, σήμερα η διοίκηση του Οργανισμού.

Σε χθεσινή ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ) κάνει λόγο για «Σχέδιο Αρμαγεδδώνας για τα ΕΛΤΑ», εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή της στη συρρίκνωση των ΕΛΤΑ, υπογραμμίζοντας - παράλληλα - ότι το ελληνικό δημόσιο οφείλει να αποζημιώσει τον Οργανισμό για την Καθολική Υπηρεσία και να δώσει αναπτυξιακή προοπτική.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, τα νέα πλάνα που προωθούνται δεν είναι καινούργια, αλλά αποτελούν επαναφορά, όσων είχαν παρουσιαστεί από το Υπερταμείο ήδη από το 2018, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των ΕΛΤΑ.

Όπως σημειώνεται, η σημερινή επανεμφάνισή τους συνδέεται με την ταχύτητα υλοποίησης και την ένταση των αλλαγών, οι οποίες περιλαμβάνουν εκχώρηση έργου σε ιδιώτες και μετακινήσεις τακτικού προσωπικού.

Η ΠΟΣΤ επισημαίνει ότι η ραγδαία πτώση των εσόδων από το επιστολικό ταχυδρομείο και τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, λόγω της ψηφιακής υποκατάστασης, δεν αρκεί για να δικαιολογήσει τις κινήσεις αυτές, κατηγορώντας τη Διοίκηση ότι αποφεύγει να απαντήσει για τις πραγματικές αιτίες.

Η Ομοσπονδία αποδίδει τη σημερινή κατάσταση σε είκοσι χρόνια απουσίας ολοκληρωμένων πολιτικών για τα ΕΛΤΑ και σε διαχρονικές αστοχίες των διοικήσεων, αλλά και στη μόνιμα καθυστερημένη και ανεπαρκή αποζημίωση της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας.

Η υποχρηματοδότηση αυτή, τονίζει, δεν επιτρέπει στα ΕΛΤΑ να επιτελέσουν τον κοινωνικό και οικονομικό τους ρόλο, διατηρώντας ταυτόχρονα βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα.

Η ΠΟΣΤ υπενθυμίζει ότι, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι πάροχοι Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας λαμβάνουν εθνικές αποζημιώσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, τα ΕΛΤΑ δεν λαμβάνουν καμία αντίστοιχη ενίσχυση.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για πολυεπίπεδες συνέπειες που πλήττουν όλους, με πρώτους τους εργαζόμενους στα ΕΛΤΑ, οι οποίοι -όπως αναφέρεται- δεν φέρουν καμία ευθύνη για την κατάσταση, παρά μόνο «την άδολη προσφορά τους όλα αυτά τα χρόνια».

Η ΠΟΣΤ δηλώνει ότι βρίσκεται στο πλευρό όλων των συναδέλφων, στηρίζοντας κάθε ταχυδρομικό που πλήττεται από τις σχεδιαζόμενες αλλαγές.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία καλεί τους εργαζόμενους να τηρούν τις υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις και να καταγγέλλουν άμεσα κάθε περίπτωση καταπάτησης δικαιωμάτων τους.

Υπογραμμίζει ότι διαθέτει την εμπειρία και τα μέσα να αντιδράσει θεσμικά και αποτελεσματικά, προσφεύγοντας στις αρμόδιες αρχές.

Κλείνοντας την ανακοίνωση, η Π.Ο.Σ.Τ. επαναλαμβάνει πως, αν και τα περιθώρια δράσης είναι περιορισμένα, η διάθεση για συμβιβασμό είναι μηδενική.

«Η Π.Ο.Σ.Τ. διαθέτει την εμπειρία και τα μέσα να αντιδράσει ανάλογα και αποτελεσματικά για να προστατεύσει τα μέλη της με συνδικαλιστική δράση και προσφυγή στις αρμόδιες αρχές. Αδιαπραγμάτευτες κόκκινες γραμμές μας είναι οι θέσεις εργασίας, τα εργασιακά δικαιώματα, οι αμοιβές και καμία εξοντωτική μετακίνηση συναδέλφου.

Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι περισσότερο, αλλά δεν έχουμε τη διάθεση να συμβιβαστούμε με τίποτα λιγότερο!» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ