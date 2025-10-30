«Από τον πληθωρισμό στους δασμούς»: Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Θ. Πελαγίδη

Το βιβλίο αποτελεί μια χρονολογική saga της περιόδου των μεγάλων οικονομικών αλλαγών της τελευταίας πενταετίας, αλλαγές ταχύτατες που αλλάζουν τον κόσμο, υπονομεύοντας τη φιλελεύθερη διεθνή οικονομική και γεωπολιτική τάξη.

Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Θεόδωρου Πελαγίδη, καθηγητή οικονομικής ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και υποδιοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος: «Από τον πληθωρισμό στους δασμούς. Η υπονόμευση της διεθνούς φιλελεύθερης οικονομικής τάξης».

Το βιβλίο αποτελεί μια χρονολογική saga της περιόδου των μεγάλων οικονομικών αλλαγών της τελευταίας πενταετίας, αλλαγές ταχύτατες που αλλάζουν τον κόσμο, υπονομεύοντας τη φιλελεύθερη διεθνή οικονομική και γεωπολιτική τάξη. Η πανδημία και ο υψηλός πληθωρισμός που ακολούθησε, καθώς και η εκλογή του νέου προέδρου των ΗΠΑ με την επιβολή των πρώτων δασμών αποτέλεσαν τους βασικούς επιταχυντές των εξελίξεων. Η αυξάνουσα βαρύτητα της «σκληρής ισχύος» (hard power) αυταρχικών και μη φιλελεύθερων κυβερνήσεων, σε αντίθεση με την εποχή όπου κυριαρχούσε η εμπιστοσύνη στη φιλελεύθερη δημοκρατία, στις αγορές και το ελεύθερο εμπόριο, στο διεθνές δίκαιο και στη λεγόμενη soft power, είναι πλέον γεγονός. Στο πλαίσιο αυτό, η παγκόσμια οικονομία βιώνει μια περίοδο απότομου μετασχηματισμού προς μια κοινωνία των εθνών χωρίς σαφείς κανόνες τήρησης μιας διεθνούς οικονομικής τάξης, φιλελεύθερων αρχών και κανόνων δικαίου, όπου αντιθέτως κυριαρχεί η κυνική μετατροπή της ισχύος σε κέρδος (monetization of power).

Τα ερωτήματα που θέτει

Ποιος θα περίμενε ότι θα συνέβαιναν όλα αυτά μέσα σε μια πενταετία; Ότι ένας θανατηφόρος ιός θα καθήλωνε τη διεθνή οικονομία; Ότι στη συνέχεια θα επανερχόταν με τέτοια δριμύτητα ένας ξεχασμένος εχθρός των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, ο πληθωρισμός; Ότι παρά τη μάλλον γρήγορη αποκλιμάκωσή του θα επέμενε για τόσο διάστημα σε ποσοστά άνω του στόχου 2% των κεντρικών τραπεζών; Ότι η εκλογή νέου Προέδρου στις ΗΠΑ θα έφερνε στην πρώτη γραμμή ένα θέμα κατά τα άλλα λυμένο στα εγχειρίδια των διεθνών οικονομικών, την αποδοτικότητα των δασμών; Ότι ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ θα χρησιμοποιούσε τους δασμούς ως εργαλείο πίεσης για την ανατροπή της φιλελεύθερης οικονομικής τάξης μετατρέποντάς το σε όπλο διαπραγμάτευσης και συναλλαγής; Και ότι θα αμφισβητούσε ανοικτά και στην πράξη την ανεξαρτησία της Fed με δημόσιες επιθέσεις αμφισβήτησης τόσο στον διοικητή της J. Powell όσο και σε μέλη της 12μελούς Federal Open Market Committee;

Περιεχόμενα του βιβλίου

Πρόλογος

1. Από τη «Δομική Στασιμότητα» στην επιστροφή του πληθωρισμού

2. 2021-2022: Τα έτη της «Μεγάλης Μεταβολής». Η επανεμφάνιση του πληθωρισμού και η «Οικονομία των Ελλείψεων» (shortage economy)

3. Η δύσκολη εξίσωση του 2023: Πληθωρισμός και οικονομική δραστηριότητα

4. 2024: Ο πληθωρισμός επιμένει, οι δασμοί έρχονται

5. 2025: Trumponomics. Η επιστροφή στο «Διευθυνόμενο Εμπόριο» (managed trade) και η «Μετατροπή σε Κέρδος της Ισχύος» (monetization of power)

6. Η αμφισβήτηση της Pax Dollar Era?

7. Νέος επιταχυντής της ιστορίας: Κίνα

Υστερόγραφο: Η Δύση εναντίον του εαυτού της