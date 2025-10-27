Παραιτήθηκε ο Ιωάννης Καϊμακάμης από τη θέση αντιπροέδρου ΟΠΕΚΕΠΕ

Το αίτημά του έγινε δεκτό από τον Κωνσταντίνο Τσιάρα.

Παραιτήθηκε και επίσημα ο προσωρινός αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης, με το αίτημά του να γίνεται δεκτό από τον Κωνσταντίνο Τσιάρα.

Ο πρώην αντιπρόεδρος του οργανισμού είχε υποβάλει τη σχετική ειδοποίηση στις 16 Οκτωβρίου, η οποία έγινε αποδεκτή την επομένη από τον κύριο Τσιάρα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση, η οποία αναρτήθηκε σήμερα στη «Διαύγεια», έγινε αποδεκτή η από 16/10/2025 υποβληθείσα παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη, γεωπόνου, πτυχιούχου του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόχου μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου του Τμήματος Γεωπονίας του ιδίου Πανεπιστημίου, από τη θέση του προσωρινού αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ-ΝΠΙΔ. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Την απόφαση υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας».