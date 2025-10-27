Ειδήσεις | Ελλάδα

Παραιτήθηκε ο Ιωάννης Καϊμακάμης από τη θέση αντιπροέδρου ΟΠΕΚΕΠΕ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Παραιτήθηκε ο Ιωάννης Καϊμακάμης από τη θέση αντιπροέδρου ΟΠΕΚΕΠΕ
Το αίτημά του έγινε δεκτό από τον Κωνσταντίνο Τσιάρα.

Παραιτήθηκε και επίσημα ο προσωρινός αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης, με το αίτημά του να γίνεται δεκτό από τον Κωνσταντίνο Τσιάρα.

Ο πρώην αντιπρόεδρος του οργανισμού είχε υποβάλει τη σχετική ειδοποίηση στις 16 Οκτωβρίου, η οποία έγινε αποδεκτή την επομένη από τον κύριο Τσιάρα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση, η οποία αναρτήθηκε σήμερα στη «Διαύγεια», έγινε αποδεκτή η από 16/10/2025 υποβληθείσα παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη, γεωπόνου, πτυχιούχου του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόχου μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου του Τμήματος Γεωπονίας του ιδίου Πανεπιστημίου, από τη θέση του προσωρινού αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ-ΝΠΙΔ. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Την απόφαση υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πάτρα - Πύργος: «Στρώνεται χαλί» για επέκταση έως την Τσακώνα με «αλμυρό» κόστος

Αποκαλυπτήρια για όλα τα νέα όπλα της Ελλάδας στην παρέλαση της 28ης

Ποιοι Έλληνες εργάζονται έως και 49 ώρες την εβδομάδα - Πόσο δουλεύει ο μέσος Ευρωπαίος

tags:
Αγροδιατροφή
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)
Κώστας Τσιάρας
ΟΠΕΚΕΠΕ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider