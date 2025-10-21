ΗΠΑ: «Αποκλειστικά» απόφαση του Τραμπ, η επιβολή επιπλέον δασμών στην Κολομβία

Μία συνάντηση το βράδυ της Δευτέρας ανάμεσα στον πρόεδρο της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο, τον επιτετραμμένο των ΗΠΑ Τζον ΜακΝαμάρα και τον ανακληθέντα πρεσβευτή στις ΗΠΑ Ντανιέλ Γκαρσία-Πένια ήταν ένα πρώτο βήμα προς την υπέρβαση ενός διμερούς αδιεξόδου, δήλωσε νωρίς σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας.

Ωστόσο ο ΜακΝαμάρα κατέστησε σαφές ότι το αν οι ΗΠΑ θα επιβάλουν υψηλότερους δασμούς στην Κολομβία, όπως απείλησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το Σαββατοκύριακο, είναι αποκλειστική απόφαση του Τραμπ, προσέθεσε στην ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Η Κολομβία ανακάλεσε τον Γκαρσία-Πένια από την Ουάσινγκτον αφότου ο Τραμπ είπε ότι θα αυξήσει τους δασμούς στη χώρα της Νότιας Αμερικής και θα σταματήσει όλες τις πληρωμές προς αυτήν, εντείνοντας μια διαμάχη που απορρέει από τα στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ σε σκάφη που φέρεται να διακινούν ναρκωτικά.

Ο Τραμπ αποκάλεσε επίσης τον αριστερό Πέτρο «παράνομο ναρκέμπορο» προχθές, Κυριακή, ισχυρισμό που η κυβέρνηση του Πέτρο χαρακτήρισε προσβλητικό, σε ένα νέο 'χαμηλό' των σχέσεων ανάμεσα στην Μπογοτά και την Ουάσινγκτον.

Ο Πέτρο αντιτάχθηκε στα στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον σκαφών στην Καραϊβική που έχουν προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων και έχουν πυροδοτήσει εντάσεις στην περιοχή. Πολλοί νομομαθείς και ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταδικάσει επίσης τις στρατιωτικές ενέργειες.

Είναι επιθυμητό οι δύο χώρες να συνεχίσουν να συντονίζονται στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, προστίθεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, και ο Πέτρο επανέλαβε τη δέσμευση της Κολομβίας να διευρύνει προγράμματα υποκατάστασης παράνομων καλλιεργειών όπως της κόκας στη διάρκεια της «μακράς, ειλικρινούς και εποικοδομητικής» συνάντησης.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ πρέπει να βασίσουν τις αποφάσεις τους σε ακριβή στοιχεία για την καλλιέργεια κόκας και την παραγωγή κοκαΐνης, πρόσθεσε το υπουργείο, επαναλαμβάνοντας σχόλια του Πέτρο σύμφωνα με τα οποία προηγούμενες μετρήσεις περιείχαν λάθη που έχουν τώρα αναγνωριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη.

«Η παρούσα κυβέρνηση έχει κατασχέσει περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη, όχι μόνο σε όγκο, αλλά και σε σχέση με την αύξηση της καλλιέργειας κόκας», ανέφερε η ανακοίνωση, όπου προστίθεται ότι η καλλιέργεια κόκας αυξήθηκε 'μόνο' 3% το 2024.

