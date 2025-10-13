Ειδήσεις | Διεθνή

Μεξικό: Τουλάχιστον 64 νεκροί και 65 αγνοούμενοι μετά τις καταρρακτώδεις βροχές

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 65 αγνοούνται εξαιτίας των κατακλυσμιαίων βροχών που έπληξαν την περασμένη εβδομάδα πολλές πολιτείες στο κεντρικό και ανατολικό Μεξικό, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Οι περισσότεροι νεκροί και οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφονται κυρίως στις πολιτείες Βέρακρουζ (ανατολικά), Ιδάλγο και Πουέμπλα (κέντρο), δήλωσε η επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της χώρας Λάουρα Βελάσκες.

Οι σφοδρότερες βροχές καταγράφηκαν το διάστημα μεταξύ Δευτέρας και Πέμπτης, προκαλώντας «την άνοδο της στάθμης των ποταμών και των ρεμάτων πλησίον αυτών των πολιτειών» και οδηγώντας σε πλημμύρες και καταστροφές, διευκρίνισε η Βελάσκες, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της προέδρου Κλαούντια Σέινμπαουμ.

Αναφορικά με τους αγνοούμενους, ο μεγαλύτερος αριθμός καταγράφεται στην πολιτεία Ιδάλγο, με 43 ανθρώπους να αγνοούνται, σύμφωνα με την επίσημη έκθεση.

Στην ορεινή περιοχή του Ιδάλγο, πολλές μικρές κοινότητες παραμένουν αποκλεισμένες εξαιτίας του κλεισίματος δρόμων, με τις αρχές να χρησιμοποιούν ελικόπτερα για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των κατοίκων.

Μεξικό
Πλημμύρες
