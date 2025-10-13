Στους Ζοέλ Μοκίρ, Φιλίπ Αγκιόν και Πίτερ Χόβιτ το Νόμπελ Οικονομίας

Για την εργασία τους που εξηγεί την οικονομική ανάπτυξη που καθοδηγείται από την καινοτομία.

Ο Αμερικανοϊσραηλινός Τζοέλ Μοκίρ, ο Γάλλος Φιλίπ Αγκιόν και ο Καναδός Πίτερ Χόβιτ τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας για την εργασία τους που εξηγεί την οικονομική ανάπτυξη που καθοδηγείται από την καινοτομία.

Ο 79χρονος Μοκίρ τιμήθηκε με το μισό βραβείο «επειδή εντόπισε τις προϋποθέσεις για μια βιώσιμη ανάπτυξη χάρη στην τεχνολογική πρόοδο», ενώ με το άλλο μισό τιμήθηκαν από κοινού ο 69χρονος Αγκιόν και ο 79χρονος Χόβιτ «για τη θεωρία τους περί βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της δημιουργικής καταστροφής».

«Οι βραβευθέντες μας δίδαξαν ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Η οικονομική στασιμότητα, και όχι η ανάπτυξη, ήταν ο κανόνας στο μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας. Η δουλειά τους δείχνει ότι πρέπει να γνωρίζουμε τις απειλές για τη συνέχιση της προόδου και να αντιδράμε σ' αυτές», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο Μοκίρ είναι καθηγητής στο Northwestern University στο Ίβανστον των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ο Αγκιόν είναι καθηγητής στο College de France και στο INSEAD στο Παρίσι, καθώς και στο London School of Economics and Political Science στη Βρετανία. Ο Χόβιτ είναι καθηγητής στο Brown University στο Πρόβιντενς των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Ο Τζοέλ Μοκίρ χρησιμοποίησε ιστορικές παρατηρήσεις για να εντοπίσει τους παράγοντες που είναι απαραίτητοι για βιώσιμη ανάπτυξη βασισμένη σε τεχνολογικές καινοτομίες», δήλωσε ο Τζον Χάσλερ, μέλος της Επιτροπής Νόμπελ.

«Οι Φιλίπ Αγκιόν και Πίτερ Χόβιτ παρήγαγαν ένα μαθηματικό μοντέλο δημιουργικής καταστροφής, μία διαδικασία χωρίς τέλος κατά την οποία νέα και καλύτερα προϊόντα αντικαθιστούν το παλιό».

«Οι εργασίες των βραβευθέντων μας υπενθυμίζουν ότι δεν πρέπει να θεωρούμε την πρόοδο κάτι κεκτημένο. Αντιθέτως η κοινωνία οφείλει να παραμένει προσεκτική όσον αφορά τους παράγοντες που δημιουργούν και στηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη. Αυτοί οι παράγοντες είναι η επιστημονική καινοτομία, η δημιουργική καταστροφή και μια κοινωνία ανοικτή στην αλλαγή», δήλωσε κατά την ανακοίνωση του βραβείου η Κέρστιν Ένφλο, καθηγήτρια οικονομικής ιστορίας και μέλος της Επιτροπής Νόμπελ.

Το βραβείο αυτό είναι το τελευταίο από τα φετινά Νόμπελ.

Η Ευρώπη οφείλει να εμποδίσει τις ΗΠΑ και την Κίνα να είναι «οι τεχνολογικοί ηγέτες»

Ο Φιλίπ Αγκιόν κάλεσε εξάλλου σήμερα τις ευρωπαϊκές χώρες να μην αφήσουν την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες να μονοπωλήσουν την τεχνολογική καινοτομία. «Πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκές χώρες οφείλουν να καταλάβουν πως δεν πρέπει πια να αφήνουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα να είναι οι τεχνολογικοί ηγέτες και να χάνουμε έναντι αυτών», δήλωσε σε επικοινωνία του με την Επιτροπή Νόμπελ.

Ο Αγκιόν αναφέρθηκε στο χάσμα πλούτου που δημιουργήθηκε ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ευρωζώνη από τη δεκαετία του 1980. «Έπειτα από μια περίοδο που η Ευρώπη είχε καλύψει την απόσταση σε όρους ΑΕΠ ανά κάτοικο σε σχέση με τις ΗΠΑ, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τη δεκαετία του '80», το χάσμα άνοιξε και πάλι, εξήγησε ο Γάλλος οικονομολόγος.

«Η κύρια αιτία είναι ότι δεν καταφέραμε να εφαρμόσουμε μείζονες τεχνολογικές καινοτομίες. Παραμείναμε περιορισμένοι σε μέτριες τεχνολογικές προόδους, κάτι που ανταποκρίνεται πλήρως σ' αυτό που εξηγεί η έκθεση Ντράγκι, διότι δεν διαθέτουμε πολιτικές και κατάλληλους θεσμούς για να έχουμε καινοτομίες στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας», λέει ο Αγκιόν. «Δεν διαθέτουμε χρηματοοικονομικό οικοσύστημα που να ευνοεί την καινοτομία», πρόσθεσε εκφράζοντας τη λύπη του γι' αυτό.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ