Στις 13 και 14 Οκτωβρίου η Μεσσηνία στο διεθνές επίκεντρο της μεσογειακής διατροφής

Κορυφαίοι επιστήμονες, σεφ και φορείς συναντιούνται στην Καλαμάτα, στο διεθνές συνέδριο Tomorrow Tastes Mediterranean, με επίκεντρο την κληρονομιά, το παρόν και το μέλλον της μεσογειακής διατροφής.

Κορυφαίοι επιστήμονες, σεφ και φορείς συναντιούνται στην Καλαμάτα, στο διεθνές συνέδριο Tomorrow Tastes Mediterranean, με επίκεντρο την κληρονομιά, το παρόν και το μέλλον της μεσογειακής διατροφής.

Στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2025, η Μεσσηνία θα γίνει σημείο συνάντησης επιστημόνων, πολιτικών, σεφ και επαγγελματιών της γαστρονομίας από όλο τον κόσμο, σε δύο ημέρες γεμάτες συζητήσεις, πολιτικές παρεμβάσεις και γαστρονομικές εμπειρίες. Το 6ο διεθνές συνέδριο «Tomorrow Tastes Mediterranean 2025» (TTM 2025) φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον παγκόσμιο διάλογο για τη μεσογειακή διατροφή και τη σημασία της για την υγεία, τη βιωσιμότητα, την αγροδιατροφή και την πολιτιστική μας κληρονομιά, και διοργανώνεται από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και το Κέντρο Μεσογειακής Διατροφής Torribera, μιας πρωτοβουλίας του Culinary Institute of America και του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν κορυφαία ονόματα από τον χώρο της υγείας και της διατροφής, όπως οι καθηγητές Frank Hu και Walter Willett από το Harvard, η καθηγήτρια Αντωνία Τριχοπούλου από την Ακαδημία Αθηνών, ο Ramón Estruch από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, αλλά και ο Στέφανος Φωτίου από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ. Σημαντική θα είναι και η παρουσία πολιτικών εκπροσώπων, όπως του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστα Τσιάρα, καθώς και στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παράλληλα, διεθνώς αναγνωρισμένοι σεφ - μεταξύ των οποίων οι: Γιάννης Μπαξεβάνης, Μανώλης Παπουτσάκης, Χριστόφορος Πέσκιας, María José San Román, Joris Larigaldie, Diane Kochilas και Semsa Denizsel - θα αναδείξουν μέσα από live cooking sessions, συζητήσεις και θεματικά εργαστήρια, τον πλούτο και την καινοτομία της μεσογειακής διατροφής.

Ο Διονύσης Παπαδάτος, επικεφαλής συντονισμού δράσεων του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, δήλωσε: «Η συν-διοργάνωση του Tomorrow Tastes Mediterranean στη Μεσσηνία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξουμε διεθνώς την περιοχή ως ζωντανό παράδειγμα μεσογειακής διατροφής και να ενισχύσουμε τον διάλογο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την υγεία και την πολιτιστική κληρονομιά μας. H σχέση άλλωστε της Μεσσηνίας με τη μεσογειακή διατροφή είναι ισχυρότατη και με μακρά παράδοση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η UNESCO έχει εντάξει τη Μεσογειακή Διατροφή στον "Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της 'Αυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας" και έχει αναγνωρίσει την Κορώνη στη Μεσσηνία ως μία από τις εμβληματικές κοινότητές της».

Ο Ramón Estruch, Καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Κέντρου Μεσογειακής Διατροφής Torribera, τόνισε: «Το Tomorrow Tastes Mediterranean συνδυάζει την επιστημονική γνώση με τη γαστρονομική εμπειρία, την πολιτική, την περιβαλλοντική διάσταση και την παράδοση. H μεσογειακή διατροφή επανασυστήνεται στον κόσμο, ερχόμενη από το παρελθόν για να μας δείξει τον δρόμο προς το μέλλον».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα, ενώ θα μεταδοθεί και διαδικτυακά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ