Στους Σουσούμου Κιταγκάουα, Ρίτσαρντ Ρόμπσον και Όμαρ Γιάγκι το Νόμπελ Χημείας

Ο τρεις επιστήμονες μοιράζονται το βραβείο για την παροχή «νέων ευκαιριών στους χημικούς για την επίλυση ορισμένων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κλάδος».

Στους Σουσούμου Κιταγκάουα, Ρίτσαρντ Ρόμπσον και Όμαρ Γιάγκι απονέμεται το βραβείο Νόμπελ Χημείας 2025 για την εργασία τους «στον τομέα των μεταλλικών - οργανικών πλαισίων».

Κατάφεραν να αναπτύξουν ένα νέο τύπο μοριακής αρχιτεκτονικής, ενώ οι κατασκευές που δημιούργησαν, τα μεταλλικά-οργανικά πλαίσια, περιέχουν μεγάλες κοιλότητες στις οποίες μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται μόρια και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συλλέγουν νερό από τον αέρα της ερήμου, να δεσμεύουν διοξείδιο του άνθρακα και να αποθηκεύουν τοξικά αέρια.

«Μια μικρή ποσότητα ενός τέτοιου υλικού μπορεί να είναι σχεδόν σαν την τσάντα της Ερμιόνης στον Χάρι Πότερ. Μπορεί να αποθηκεύσει τεράστιες ποσότητες αερίου σε ένα μικροσκοπικό όγκο», δήλωσε ο Χάινερ Λίνκε, πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ για τη Χημεία.

Ο Ιάπωνας Κιταγκάουα είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κιότο, στην Ιαπωνία, ο Ρόμπσον, που έχει γεννηθεί στη Μεγάλη Βρετανία, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης στην Αυστραλία και ο Αμερικανοϊορδανός Γιάγκι είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, στις ΗΠΑ.

Με την ανάπτυξη των μεταλλικών - οργανικών πλαισίων παρέχουν «νέες ευκαιρίες στους χημικούς για την επίλυση ορισμένων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κλάδος», ανέφερε η επιτροπή των βραβείων Νόμπελ.

Το Νόμπελ Χημείας είναι το τρίτο που ανακοινώθηκε για το 2025, ύστερα από τα βραβεία για την ιατρική και τη φυσική νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Τα Βραβεία Νόμπελ θεσπίστηκαν με τη διαθήκη του Σουηδού εφευρέτη και επιχειρηματία Άλφρεντ Νόμπελ. Απονέμονται κάθε χρόνο από το 1901, αναγνωρίζοντας την εξαιρετική συνεισφορά στην επιστήμη, τη λογοτεχνία και την ειρήνη, με τη διαδικασία απονομής τους να διακόπτεται κυρίως κατά τη διάρκεια των Παγκοσμίων Πολέμων.

