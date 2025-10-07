Ειδήσεις | Ελλάδα

Έκρηξη σε κέντρο διασκέδασης στην οδό Μιχαλακοπούλου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Έκρηξη σε κέντρο διασκέδασης στην οδό Μιχαλακοπούλου
Έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ της Τρίτης σε κέντρο διασκέδασης, που βρίσκεται επί της οδού Μιχαλακοπούλου στα Ιλίσια.

Έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ της Τρίτης σε κέντρο διασκέδασης, που βρίσκεται επί της οδού Μιχαλακοπούλου στα Ιλίσια.

Το κέντρο την ώρα της έκρηξης ήταν κλειστό και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς παρά μόνο υλικές ζημίες στην επιχείρηση και σε σταθμευμένα οχήματα.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ έρευνα για τα αίτια της έκρηξης πραγματοποιεί κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ο αιφνιδιασμός του Αλέξη, γιατί τώρα - Το κρυφτούλι Ανδρουλάκη για όργανα και συνέδριο

Έρχονται δύο νέα επιδόματα τον Νοέμβριο - Οι δικαιούχοι

Ιδρυτής, ιδιοκτήτης, μέτοχος και επενδυτής - Το επιχειρηματικό «δαιμόνιο» του ΛεΜπρόν Τζέιμς

tags:
Έκρηξη
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider