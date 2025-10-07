Έκρηξη σε κέντρο διασκέδασης στην οδό Μιχαλακοπούλου

Έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ της Τρίτης σε κέντρο διασκέδασης, που βρίσκεται επί της οδού Μιχαλακοπούλου στα Ιλίσια.

Το κέντρο την ώρα της έκρηξης ήταν κλειστό και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς παρά μόνο υλικές ζημίες στην επιχείρηση και σε σταθμευμένα οχήματα.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ έρευνα για τα αίτια της έκρηξης πραγματοποιεί κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.