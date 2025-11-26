Κρεμλίνο: «Σοβαρή διαδικασία» σε εξέλιξη για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε σήμερα τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες γύρω από το σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ως μια «σοβαρή διαδικασία», ενόψει της προγραμματισμένης επίσκεψης στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα του απεσταλμένου των ΗΠΑ.

«Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι μια σοβαρή διαδικασία», δήλωσε σε δημοσιογράφο ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ. «Προς το παρόν, πιθανότατα δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από αυτό», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ