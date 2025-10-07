Τσιάρας προς Βοιωτούς αγρότες: Τα προβλήματα λύνονται με διάλογο, όχι με εντάσεις

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να εξασφαλίσει το μείζον για τους Έλληνες αγρότες «και το μείζον είναι η διασφάλιση της ροής των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων».

Σύσκεψη με τους αγρότες της Βοιωτίας είχε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, στο πλαίσιο της κινητοποίησής τους κατά την παρουσίαση του κυβερνητικού αναπτυξιακού σχεδίου για τη Βοιωτία. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι τα προβλήματα λύνονται με διάλογο και όχι με εντάσεις.

Μάλιστα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να εξασφαλίσει το μείζον για τους Έλληνες αγρότες «και το μείζον είναι η διασφάλιση της ροής των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων».

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι βρισκόμαστε σε κρίσιμη στιγμή για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. «Αυτή υπαγορεύεται από την απόλυτη ανάγκη η χώρα μας να προσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά δεδομένα, για να υπάρχει ροή ευρωπαϊκών πόρων. Το πρόβλημά μας είναι να μην αδικηθούν οι έντιμοι άνθρωποι που, με τεράστιο κόπο, επιχειρούν να επιβιώσουν στον πρωτογενή τομέα».

Επίσης, υπογράμμισε ότι στόχος είναι να συνεχιστεί η ροή των ευρωπαϊκών πόρων, προσθέτοντας ότι η διαδικασία μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δημιουργεί καθυστερήσεις στις πληρωμές.

Ωστόσο, όπως είπε, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και εν τέλει να δοθούν στους αγρότες τα χρήματα που δικαιούνται. «Εγώ πιστεύω στον πρωτογενή τομέα και ειδικά στον ελληνικό», δήλωσε ο κ. Τσιάρας. Στο σημείο αυτό, επανέλαβε ότι απαιτείται από όλους υπομονή, έτσι ώστε να μην υπάρξουν φαινόμενα του παρελθόντος, «τα οποία μας έφεραν σ' αυτή τη δύσκολη κατάσταση».

Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, είπε ότι για το Μέτρο 23 ολοκληρώνονται οι ενστάσεις και θα αρχίσει το αμέσως χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, αναμένεται να ξεκινήσουν οι πληρωμές και για προγράμματα των οποίων έχει καθυστερήσει η πληρωμή, λόγω των εκτεταμένων διασταυρωτικών ελέγχων που έγιναν.

Αναφερόμενος στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο κ. Τσιάρας τόνισε την ανάγκη για την πιστή τήρηση των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί. «Δεν έχουμε περιθώριο να μην συνεργαστούμε και να μην τηρήσουμε τα μέτρα βιοασφάλειας. Θέλουμε τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων», σχολίασε.

Καταλήγοντας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανέφερε ότι εντολή του πρωθυπουργού είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, για να στηρίξουμε με κάθε τρόπο τον πρωτογενή τομέα. «Στόχος μας είναι να παραμείνει ο πρωτογενής τομέας πρωταγωνιστής της οικονομικής δραστηριότητας, ώστε να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή και να κρατήσουμε ζωντανή την ελληνική περιφέρεια», υπογράμμισε.

Εξάλλου, κατά την παρουσίαση του κυβερνητικού αναπτυξιακού σχεδίου για τη Βοιωτία, ο κ. Τσιάρας αποτύπωσε την παρουσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Βοιωτία. Ειδικότερα, μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 και του Σ.Σ. ΚΑΠ, έχουν στηριχθεί 12.947 δικαιούχοι, με συνολικό προϋπολογισμό 177 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ 16 επενδυτικά σχέδια ύψους 15,1 εκατ. ευρώ υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Την τελευταία πενταετία, οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ στη Βοιωτία ανήλθαν σε 12,6 εκατ. ευρώ, ενώ η εξισωτική αποζημίωση στήριξε 10.342 γεωργούς με 22,78 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, η βιολογική γεωργία ενισχύεται με 11,12 εκατ. ευρώ και 559 νέοι αγρότες λαμβάνουν 9,74 εκατ. ευρώ για την έναρξη της δραστηριότητάς τους.

Ο υπουργός έκανε ειδική αναφορά στα αρδευτικά έργα που αλλάζουν το παραγωγικό τοπίο της περιοχής -από το δίκτυο Λιβαδειάς και το αρδευτικό του Ορχομενού μέχρι τα έργα τηλεμετρίας και εξοικονόμησης νερού. Ιδιαίτερη πρόοδος υπάρχει και στην αγροτική οδοποιία, με 4 έργα συνολικού ύψους 1,82 εκατ. ευρώ και 22 νέες προτάσεις ύψους άνω των 15 εκατ. ευρώ.

Η Βοιωτία, όπως ανέφερε, «είναι μία περιοχή που θα πρωταγωνιστεί στην πράσινη μετάβαση, με σύγχρονες καλλιέργειες, εξαγώγιμα προϊόντα και ισχυρή τοπική ταυτότητα».

Ένταση με τους αγρότες

Νωρίτερα, οι Βοιωτοί αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί από το πρωί έξω από τη Λιβαδειά είχαν έντονη αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις, ζητώντας να φτάσουν με τα τρακτέρ τους μέχρι το Διοικητήριο. Οι αγρότες έσπασαν τον πρώτο αστυνομικό κλοιό και προχώρησαν σε πορεία διαμαρτυρίας, ενώ σημειώθηκαν μικρής έκτασης επεισόδια λίγο πριν από την πύλη του Διοικητηρίου.

Ένταση επικράτησε και κατά την άφιξη του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Τσιάρα, όταν αγρότες εισέβαλαν στο Διοικητήριο και περικύκλωσαν τον υπουργό. Η κατάσταση εκτονώθηκε όταν ο κ. Τσιάρας συναντήθηκε με αντιπροσωπεία των αγροτών, με τους οποίους συζητήθηκαν αναλυτικά τα ζητήματα που έθεσαν οι αγρότες.