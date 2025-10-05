Τραμπ: Μόλις πει ναι η Χαμάς άμεση εκεχειρία - Δέχθηκε το σχέδιο το Ισραήλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρουσίασε χάρτη με τα όρια ελέγχου. Άμεσα θα γίνει η ανταλλαγή η ανταλλαγή αιχμαλώτων και κρατουμένων.

Με νέα ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth, ο πρόεδρος Τραμπ έκανε γνωστό ότι ύστερα από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ αποδέχθηκε την αρχική πρόταση αποχώρησης, την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη παρουσιάσει και στη Χαμάς. Μάλιστα ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε και σχετικό χάρτη.

Όπως ανέφερε, η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί αμέσως σε ισχύ μόλις η Χαμάς δώσει την επιβεβαίωσή της, ενώ θα ξεκινήσει παράλληλα η ανταλλαγή των Ισραηλινών αιχμαλώτων και των Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Όπως έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, «όταν η Χαμάς επιβεβαιώσει, η κατάπαυση πυρός θα είναι άμεσα ενεργή, η ανταλλαγή αιχμαλώτων και κρατουμένων θα αρχίσει, και θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την επόμενη φάση αποχώρησης, που θα μας φέρει κοντά στο τέλος αυτής της 3.000 ετών καταστροφής».

Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, σύμφωνα με τον χάρτη που παρουσίασε ο Τραμπ, η γραμμή αρχικής αποχώρησης του Ισραήλ από τη Γάζα αντανακλά τα όρια ελέγχου πριν από τη μεγάλη επιχείρηση στην πόλη της Γάζας, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι από από χθες έχουν σπεύσει στο Κάιρο ο Ειδικός Απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, μαζί με Ισραηλινούς και Άραβες διαπραγματευτές για συνομιλίες σχετικά με τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ενώ στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα έχει μεταβεί και αντιπροσωπεία της Χαμάς.

Φωτογραφία @AP