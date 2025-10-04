Νετανιάχου: Βρισκόμαστε στα πρόθυρα ενός πολύ μεγάλου επιτεύγματος

Έντονες αντιδράσεις για την πιθανότητα συμφωνίας με τη Χαμάς, από τους κυβερνητικούς εταίρους Ιταμάρ Μπεν‑Γκβίρ και Μπεζαλέλ Σμοτρίχ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ελπίζει να μπορέσει να ανακοινώσει την επιστροφή των υπόλοιπων ομήρων από τη Γάζα κατά τη διάρκεια του Σουκότ (την ισραηλινή γιορτή που εορτάζεται από τις 6 ως τις 13 Οκτωβρίου), στην ομιλία του το Σάββατο.

«Βρισκόμαστε στα πρόθυρα ενός πολύ μεγάλου επιτεύγματος», είπε, σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

Η ομιλία του Νετανιάχου ήρθε λίγο μετά την αντίδραση της Χαμάς στην ειρηνευτική πρόταση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτό που έφερε την αλλαγή στη στάση της Χαμάς δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η στρατιωτική και πολιτική πίεση που ασκήσαμε», δήλωσε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι αν ο πόλεμος είχε τελειώσει νωρίτερα, το Ισραήλ δεν θα μπορούσε να έχει επιτύχει «το τέλος του καθεστώτος Άσαντ και την εξάλειψη της υπαρξιακής απειλής των πυρηνικών βομβών και των βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν».

«Ό,τι έχουμε επιτύχει, το έχουμε επιτύχει χάρη σε όλους εσάς», κατέληξε.

«Μαζί, ανατρέψαμε τα σχέδια καταστροφής του εχθρού μας. Από τη Γάζα μέχρι τη Ράφα, από τη Βηρυτό μέχρι τη Δαμασκό, από την Υεμένη μέχρι την Τεχεράνη, μαζί πετύχαμε σπουδαία επιτεύγματα. Από νίκη σε νίκη, αλλάζουμε το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής.»

Έντονες αντιδράσεις από τους κυβερνητικούς εταίρους

Πριν από την ομιλία, ο Νετανιάχου συγκάλεσε τον Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν‑Γκβίρ και τον Υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμοτρίχ.

Μετά τη συνάντηση, ο Μπεν‑Γκβίρ εξέδωσε δήλωση λέγοντας ότι εάν η Χαμάς συνέχιζε να υπάρχει, εκείνος θα έφευγε από την κυβέρνηση - αλλά μόνο μετά την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

«Παράλληλα με τον σημαντικό στόχο της απελευθέρωσης των ομήρων, ο κύριος στόχος του πολέμου, που πηγάζει από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου που διέπραξαν τα τέρατα της Χαμάς, είναι ότι η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς δεν μπορεί να παραμείνει σε ύπαρξη. Πρέπει να καταστραφεί», είπε.

«Η απόφαση του Πρωθυπουργού να σταματήσει την επίθεση στη Γάζα και να διεξαγάγει για πρώτη φορά διαπραγματεύσεις χωρίς να είναι υπό πυρά είναι σοβαρό λάθος», δήλωσε ο Σμοτρίχ.

«Είναι μια βέβαιη συνταγή για χάσιμο χρόνου από πλευράς Χαμάς και για τη σταδιακά αυξανόμενη διάβρωση της ισραηλινής θέσης, τόσο όσον αφορά την απελευθέρωση όλων των ομήρων ταυτόχρονα εντός 72 ωρών όσο και όσον αφορά τον κεντρικό πολεμικό στόχο της εξόντωσης της Χαμάς και της πλήρους αποστρατιωτικοποίησης της Γάζας.»