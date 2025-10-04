Μητσοτάκης: Την Αμοργό επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, την Κυριακή στις 10.00 θα μιλήσει στην εκδήλωση για την παρουσίαση της πρωτοβουλίας «Αμοργόραμα».

Διήμερη επίσκεψη στην Αμοργό πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο δημαρχείο Αμοργού.

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγκαίνια της δημοτικής βιβλιοθήκης Αμοργού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ