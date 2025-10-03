Απέπλευσε το Πίρι Ρέις από το λιμάνι της Σμύρνης

Το ωκεανογραφικό σκάφος της Τουρκίας θα πραγματοποιήσει επιστημονικές έρευνες στο διάστημα 4-14 Οκτωβρίου - Η Αθήνα έχει απαντήσει με αντι-NAVTEX

Απέπλευσε το βράδυ της Παρασκευής από το λιμάνι της Σμύρνης το τουρκικό ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις», όπως αναφέρει ο ιστότοπος της εφημερίδας Καθημερινή.

Η Τουρκία εξέδωσε ναυτική αγγελία (Navtex) το βράδυ της Πέμπτης, ανακοινώνοντας ότι το ερευνητικό της σκάφος «Πίρι Ρέις» θα πραγματοποιήσει επιστημονικές έρευνες στο κεντρικό Αιγαίο, δυτικά της Χίου και της Λέσβου, μεταξύ 4 και 14 Οκτωβρίου.

H νέα τουρκική Navtex έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης για το ερευνητικό της γείτονος.

Η νέα Navtex «πατά» στην παλαιά, δηλαδή στέλνει το «Πίρι Ρεις» για επιστημονικές έρευνες στην επιφάνεια και όχι στον βυθό, σε τουρκική χωρική θάλασσα, αλλά και σε διεθνή ύδατα, εκεί δηλαδή που θα μπορούσε να είναι δυνητικά ελληνική υφαλοκρηπίδα, ενώ η αρμοδιότητα γι’ αυτές τις περιοχές τόσο για έρευνα διάσωση όσο και για την έκδοση Navtex ανήκει στην Ελλάδα.

Ως εκ τούτου, η υδρογραφική υπηρεσία του πολεμικού ναυτικού εξέδωσε αντι-Navtex με την οποία υπενθυμίζει το ποιος έχει την αρμοδιότητα στην περιοχή αυτή, δυτικά της Χίου και της Λέσβου.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα που η Άγκυρα ανακοινώνει σχέδια να στείλει το Piri Reis σε αμφισβητούμενα ύδατα, αναζωπυρώνοντας τις εντάσεις.

Η προηγούμενη τουρκική NAVTEX είχε λήξει στις 25 Σεπτεμβρίου και παρέμεινε στα χαρτιά, προκειμένου να διευκολυνθεί η συζητούμενη, τότε, συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη που τελικά δεν έγινε.