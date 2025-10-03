Με αντι-Navtex απαντά η Αθήνα στη νέα τουρκική Navtex για έρευνες στο Αιγαίο

Νέα Navtex για επιστημονικές έρευνες στο Αιγαίο εξέδωσε η Τουρκία, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της ελληνικής πλευράς.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, η νέα τουρκική Navtex έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης για το ερευνητικό της γείτονος και πρόκειται να ενεργοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου.

Η νέα Navtex «πατά» στην παλαιά, δηλαδή στέλνει το «Πίρι Ρεις» για επιστημονικές έρευνες στην επιφάνεια και όχι στον βυθό, σε τουρκική χωρική θάλασσα, αλλά και σε διεθνή ύδατα, εκεί δηλαδή που θα μπορούσε να είναι δυνητικά ελληνική υφαλοκρηπίδα, ενώ η αρμοδιότητα γι’ αυτές τις περιοχές τόσο για έρευνα διάσωση όσο και για την έκδοση Navtex ανήκει στην Ελλάδα.

Ως εκ τούτου, η υδρογραφική υπηρεσία του πολεμικού ναυτικού εξέδωσε αντι-Navtex με την οποία υπενθυμίζει το ποιος έχει την αρμοδιότητα στην περιοχή αυτή, δυτικά της Χίου και της Λέσβου.

Σημειώνεται πως η Τουρκία δεν έκανε χρήση της προηγούμενης Navtex για το ερευνητικό «Πίρι Ρεις», ενδεχομένως επειδή ήταν προγραμματισμένη η συνάντηση των Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.