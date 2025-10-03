Βρετανία: Το Λονδίνο δεσμεύεται να πατάξει τον αντισημιτισμό μετά την επίθεση στο Μάντσεστερ

Η κυβέρνηση της Βρετανίας δεσμεύτηκε να εντείνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού καθώς η εβραϊκή κοινότητα στη χώρα προσπαθεί να συνέλθει από επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ, που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, την ιερότερη ημέρα του εβραϊκού ημερολογίου.

Η ισραηλινή κυβέρνηση κατηγόρησε τη Βρετανία ότι επιτρέπει έναν ανεξέλεγκτο αντισημιτισμό να εξαπλώνεται στις βρετανικές πόλεις και πανεπιστημιουπόλεις στον απόηχο της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου του 2023 της Χαμάς στο Ισραήλ που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Νωρίτερα σήμερα, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των δύο ανδρών που σκοτώθηκαν στην επίθεση χθες, Πέμπτη, σε συναγωγή στο Μάντσεστερ. Πρόκειται για τον 53χρονο Έντριαν Ντόλμπι και τον 66χρονο Μέλβιν Κράβιτζ. Και οι δύο ήταν κάτοικοι της περιοχής.

Οι δύο άνδρες σκοτώθηκαν χθες, Πέμπτη, όταν ένας άνδρας έριξε το αυτοκίνητο που οδηγούσε πάνω σε πεζούς και μετά άρχισε να τους μαχαιρώνει έξω από την συναγωγή του Χίτον Παρκ στο Μάντσεστερ στη βόρεια Αγγλία.

Ο δράστης κατονομάστηκε από την αστυνομία ως ο 35χρονος Βρετανός πολίτης συριακής καταγωγής Τζιχάντ αλ Σάμι, ο οποίος σκοτώθηκε επιτόπου από τα πυρά αστυνομικών.

Η υπουργός Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Σαμπάνα Μάχμουντ δήλωσε ότι κατανοεί τη δύναμη των συναισθημάτων που βιώνουν όλες οι πλευρές στη σύγκρουση στη Γάζα, αλλά σημείωσε ότι είναι σημαντικό αυτή να μην διαχυθεί προκαλώντας εντάσεις στους βρετανικούς δρόμους.

«Θα κάνουμε ό,τι απαιτείται για να κρατήσουμε ασφαλή την εβραϊκή μας κοινότητα», τόνισε η Μάχμουντ στον ραδιοσταθμό Times Radio. «Ο κόσμος θα δει μεγαλύτερη αστυνομική παρουσία σε όλες τις κοινοτικές εγκαταστάσεις –πρωτίστως συναγωγές, αλλά και άλλα μέρη εντός της κοινότητας επίσης».

Ο αντισημιτισμός έχει αυξηθεί σε επίπεδα ρεκόρ στη Βρετανία μετά την επίθεση του Οκτωβρίου του 2023, με επικεφαλής της εβραϊκής κοινότητας να δηλώνουν ότι ζουν με τον τρόμο τακτικών, μεγάλων διαδηλώσεων σε υποστήριξη των Παλαιστινίων σε μεγάλες πόλεις που, σύμφωνα με τους ίδιους, προωθούν το μίσος σε βάρος των εβραίων.

Λίγες ώρες μετά την επίθεση μερικές φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις έγιναν σε βρετανικές πόλεις, με την αστυνομία να συγκρούεται με διαδηλωτές έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, πράγμα που οδήγησε σε 40 συλλήψεις.

Η Μάχμουντ χαρακτήρισε τις διαμαρτυρίες που έγιναν λίγες μόλις ώρες μετά την επίθεση στο Μάντσεστερ αντιβρετανικές και ατιμαστικές.

«Θα καλούσα όλους όσοι σκέφτονται να διαδηλώσουν τις επόμενες μέρες απλώς να κάνουν ένα βήμα πίσω και να δείξουν λίγη ανθρωπιά και λίγη αγάπη προς μια κοινότητα που θρηνεί», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ