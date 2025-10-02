Μάντσεστερ: Επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή - Τέσσερις τραυματίες, εξουδετερώθηκε ο δράστης

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα όταν οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς και ένας άνθρωπος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι κοντά σε συναγωγή στο Μάντσεστερ.

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα όταν οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς και ένας άνθρωπος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι κοντά σε συναγωγή στο Μάντσεστερ της βορειοδυτικής Αγγλίας, ενώ αστυνομικοί πυροβόλησαν τον ύποπτο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το περιστατικό συνέβη στο προάστιο Κράμπσολ, στο βόρειο Μάντσεστερ, και επί τόπου βρίσκονται αστυνομικοί και ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Manchester Evening News, έπειτα από "σοβαρό περιστατικό" στο βόρειο Μάντσεστερ τοποθετήθηκε κορδέλα της αστυνομίας και έκλεισε ένας δρόμος, ενώ αξιωματικοί χειρίζονται την κατάσταση.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, ο δράστης δεν κατάφερε να εισέλθει στο κτίριο της συναγωγής και επιτέθηκε στον κόσμο που ήταν απέξω. Πρώτα έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο πλήθος και στη συνέχεια βγήκε από το όχημα και άρχισε να μαχαιρώνει.

Υπάρχουν τουλάχιστον 4 τραυματίες ενώ ο δράστης δέχτηκε πυρά επί τόπου από ένοπλους αστυνομικούς.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο Χ, ένα θύμα βρίσκεται πεσμένο έξω από την συναγωγή, ενώ η αστυνομία εξουδετέρωσε τον δράστη.

The police have shot terrorists attacking a synagogue here in Manchester. Graphic footage. I hope everyone inside is okay, it appears there is at least one victim outside. pic.twitter.com/nPTACvc0Z3 — Hayden Hewitt (@HaydenHewitt) October 2, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ