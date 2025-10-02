Τουρκία: Σεισμός 5,1 βαθμών στην Κωνσταντινούπολη

Τα κτίρια της Κωνσταντινούπολης σείστηκαν από σεισμό μεγέθους 5,19 βαθμών, σύμφωνα με το GFZ.

Η τουρκική υπηρεσία καταστροφών AFAD ανακοίνωσε ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 5 βαθμών.

Οι υπηρεσίες του κυβερνήτη της πόλης ανακοίνωσαν μέσω του Χ ότι δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές και ότι οι ομάδες ξεκινούν τους ελέγχους.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 2.55 στην Θάλασσα του Μαρμαρά, νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης, κατά μήκος ρήγματος που θεωρείται επικίνδυνο για την τουρκική μεγαλούπολη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ