Δανία: Οι ΗΠΑ έστειλαν στην Κοπεγχάγη εξοπλισμό για την αντιμετώπιση drones

Οι ΗΠΑ έστειλαν στη Δανία εξοπλισμό για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενόψει της συνόδου κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών που θα διεξαχθεί στην Κοπεγχάγη μεταξύ 1ης-2ας Οκτωβρίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη προσφέρει τη στήριξή τους στη Δανία, μετά τις υπερπτήσεις δρόνων των τελευταίων ημερών.

«Είμαστε ευτυχείς και ευγνώμονες που οι ΗΠΑ στηρίζουν επίσης τη Δανία» με τέτοιον εξοπλισμό, ανέφερε το υπουργείο σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

