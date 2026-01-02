Τράπεζες: Σήκωσαν 7,4 δισ. ευρώ από τις αγορές, με στήριγμα από τις αναβαθμίσεις

Ομόλογα εκδόθηκαν και από μη συστημικά σημαντικές ελληνικές τράπεζες, με το συνολικό ποσό των εκδόσεων για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο να ανέρχεται σε 7,4 δισ. ευρώ.

Σε συνέχεια της μείωσης των αποδόσεων στη δευτερογενή αγορά, συνεχίζεται και το 2025 η τάση μείωσης του κόστους δανεισμού των ελληνικών τραπεζών στην πρωτογενή αγορά, όπως αναφέρει στην ενδιάμεση έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος. Η εξέλιξη αυτή διευκολύνει σημαντικά την επίτευξη των στόχων MREL, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και βελτιώνοντας την πρόσβαση των τραπεζών στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Κατά το 2025 παρατηρείται περαιτέρω μείωση του κόστους δανεισμού στις νέες εκδόσεις ομολόγων των σημαντικών ελληνικών τραπεζών, η οποία υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η εκδοτική δραστηριότητα συνεχίζεται με αυξανόμενο ρυθμό, ιδιαίτερα κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, και αφορά ομόλογα τόσο υψηλής όσο και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Σημαντικό είναι ότι ομόλογα εκδόθηκαν και από μη συστημικά σημαντικές ελληνικές τράπεζες, με το συνολικό ποσό των εκδόσεων για τον τραπεζικό κλάδο να ανέρχεται σε 7,4 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, σε συνάφεια με τις αναβαθμίσεις της κρατικής πιστοληπτικής αξιολόγησης, συνεχίστηκαν οι αναβαθμίσεις των πιστοληπτικών αξιολογήσεων των ελληνικών τραπεζών από διεθνείς οίκους αξιολόγησης:

Standard & Poor's: Τον Ιανουάριο του 2025 αναβάθμισε κατά μία βαθμίδα την πιστοληπτική αξιολόγηση της Εθνικής Τράπεζας (BBB- από BB+), της Eurobank (BBB- από BB+) και της Πειραιώς (BB+ από BB).

DBRS: Τον Μάρτιο ανέβασε την αξιολόγηση των καταθέσεων στην Εθνική και τη Eurobank σε BBB από BBB (low) και τον Απρίλιο αντίστοιχα της Πειραιώς σε BBB.

Moody's: Αναβάθμισε τις αξιολογήσεις για τις καταθέσεις στην Alpha Bank, την Εθνική και τη Eurobank σε Baa1 από Baa2, στην Πειραιώς σε Baa2 από Baa3 και στην Τράπεζα Αττικής σε Ba2 από B1.

Fitch: Προχώρησε σε αναβαθμίσεις κατά μία βαθμίδα για την Εθνική και τη Eurobank σε BBB-, και κατά δύο βαθμίδες για την Alpha Bank και την Πειραιώς επίσης σε BBB-, με θετικές προοπτικές για τις δύο πρώτες.

Με τις συνεχείς αυτές αναβαθμίσεις, όλες πλέον οι σημαντικές ελληνικές τράπεζες αξιολογούνται στην επενδυτική κατηγορία. Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε σε σημαντική μείωση του κόστους χρηματοδότησής τους από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Συγκεκριμένα, οι αποδόσεις των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των ελληνικών τραπεζών είναι πλέον χαμηλότερες από τη μεσοσταθμική απόδοση αντίστοιχων ευρωπαϊκών τραπεζών με αξιολόγηση εντός της επενδυτικής κατηγορίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον και τις κατά καιρούς αυξομειώσεις της μεταβλητότητας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, οι αποδόσεις των τραπεζικών ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας έχουν μειωθεί κατά μέσο όρο κατά 17 μονάδες βάσης από την αρχή του έτους. Η μείωση αυτή υπογραμμίζει τη σταθερότητα και την αυξανόμενη αξιοπιστία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στις διεθνείς αγορές, ενισχύοντας παράλληλα την ικανότητά του να προσελκύει κεφάλαια με ευνοϊκούς όρους.

Συνολικά, οι εξελίξεις αυτές αποτυπώνουν μια δυναμική πορεία ενίσχυσης της χρηματοπιστωτικής θέσης των ελληνικών τραπεζών, με χαμηλότερο κόστος δανεισμού, αναβαθμισμένες πιστοληπτικές αξιολογήσεις και αυξανόμενη εμπιστοσύνη από τις διεθνείς αγορές, παράλληλα με την προοπτική περαιτέρω ενίσχυσης της σταθερότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους.