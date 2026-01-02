Αποδίδουν τα αλκοτέστ στους δρόμους - Μείωση 20% σε νεκρούς και τραυματίες από τροχαία

Κατά 110 λιγότεροι οι νεκροί, κατά 80 λιγότεροι οι τραυματίες. 388 κάμερες μέχρι τα μέσα Ιουνίου από την Περιφέρεια Αττικής.

Σε μία χρόνια που ξεκίνησε (και) με τραγικά γεγονότα όπως η αδιανόητη τραγωδία στο διάσημο τουριστικό θέρετρο των ελβετικών Άλπεων Κραν Μοντανά, υπάρχουν (ευτυχώς) και καλές ειδήσεις.

Αναφορικά με την χώρα μας, «ποδαρικό» για το νέο έτος κάνει η απροσδόκητα «καλή» είδηση πως αλλάζει σιγά-σιγά η νοοτροπία στην οδική συμπεριφορά των Ελλήνων- κάτι που άμεσα μεταφράζεται σε λιγότερες χαμένες ζωές στην άσφαλτο. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το αλκοόλ και το οδήγημα προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. ότι αποδίδουν τα αλκοτέστ της τροχαίας.

Θετικά αλκοτέστ μόλις σε ποσοστό 1% την Πρωτοχρονιά

Έτσι, σε 6.129 πρωτοχρονιάτικους ελέγχους στους δρόμους του λεκανοπεδίου βρέθηκαν μόλις 62 θετικά αλκοτέστ, δηλαδή μόλις το 1% του δείγματος, πράγμα που σημαίνει ότι ο κόσμος σιγά-σιγά αρχίζει και αλλάζει νοοτροπία και συνειδητοποιεί ότι δεν πρέπει να οδηγεί αν έχει πιει κι αυτό άμεσα μεταφράζεται σε μείωση των τροχαίων, των νεκρών και των τραυματιών. Σύμφωνα με τα ευρήματα, στο οκτάμηνο του 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 καταγράφηκαν κατά 110 λιγότεροι νεκροί και κατά 80 λιγότεροι τραυματίες σε τροχαία ατυχήματα.

Υπάρχει δηλαδή μία μείωση από 18% έως 20% σε χαμένες ζωές και τραυματισμούς οδηγών, επιβατών ή πεζών, με τους ειδικούς να προσβλέπουν σε μία μείωση έως και 140 λιγότερων νεκρών από τροχαία ατυχήματα στο σύνολο του 2025, όταν το προηγούμενο έτος (το 2024) είχε κλείσει με 665 νεκρούς στην άσφαλτο.

Οι Έλληνες γίνονται (με καθυστέρηση) Ευρωπαίοι στο τιμόνι

Όπως αναφέρει ο Κωνσταντίνος Μαρκουϊζος Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Πληροφορίας στην Περιφέρεια Αττικής, (ο γνωστός μας Ιαβέρης), φαίνεται από τα στοιχεία πως οι έλληνες οδηγοί αρχίζουν να αποκτούν την συμπεριφορά των Ευρωπαίων, δηλαδή να καταλαβαίνουν ότι εάν κάνουν κάτι που δεν πρέπει στο δρόμο θα «φάνε» κλήση, θα χάσουν το δίπλωμα τους και θα πληρώσουν χρηματικό πρόστιμο, οπότε για να μη συμβεί αυτό αναθεωρούν την συμπεριφορά τους.

Η σωστή οδική συμπεριφορά περνά σαν εικόνα από τους γονείς στα παιδιά

Αυτή η νέα συμπεριφορά του υπεύθυνου πολίτη - οδηγού και του πιο ενσυνείδητου ανθρώπου στο τιμόνι, περνά σαν μιμητικό μοντέλο από τους ενήλικες στα παιδιά και τους εφήβους. Όταν τα παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο μάς βλέπουν να μην παραβιάζουμε τα σήματα κυκλοφορίας, να μη μιλάμε στο κινητό τηλέφωνο, να σταματάμε προσεκτικά σε κάθε σήμα stop, να φρενάρουμε στον πορτοκάλι σηματοδότη, να φοράμε ζώνη, να τα υποχρεώνουμε να βάλουν κι εκείνα ζώνη, να ανεβαίνουν (οι ενήλικες) σε μηχανή φορώντας το κράνος και όχι κρατώντας το στο χέρι, μαθαίνουν μέσα από τον μιμητισμό ότι αυτό είναι το σωστό, ότι έτσι πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Με αυτά τα θετικά πρότυπα από τους μεγαλύτερους προς τους μικρότερους αλλάζει σιγά-σιγά η νοοτροπία ενός ολόκληρου λαού.

388 κάμερες θα τοποθετηθούν στην Αττική για την παραβίαση κόκκινου σηματοδότη

Ήδη η Περιφέρεια Αττικής είχε τοποθετήσει μέχρι την εκπνοή του 2025, οκτώ κάμερες στο λεκανοπέδιο ενώ μέχρι τα μέσα Ιουνίου του 2026 θα έχουν τοποθετηθεί στο σύνολό τους 388 κάμερες, οι οποίες έχουν αποκλειστικό σκοπό να καταγράφουν την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη- που αποτελεί εγκληματική πράξη γιατί μπορεί να οδηγήσει σε θανατηφόρο τραυματισμό.

Αυτό το δίκτυο των οκτώ καμερών θα ενισχυθεί με άλλες 11 κάμερες μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου και με άλλες 33 κάμερες μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2026 θα έχουν τοποθετηθεί στη θέση τους και οι 388 κάμερες, οι οποίες θα προσφέρουν στις Αρχές φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό. Συγκεκριμένα θα τραβούν πέντε ως έξι φωτογραφίες και ένα βίντεο του οχήματος που παραβιάζει τον κόκκινο σηματοδότη. Θα υπάρχει ένα περιθώριο κατάθεσης ένστασης για τον οδηγό, αλλά με το υλικό που θα παρέχει η κάμερα, θα είναι πολύ εύκολο να στοιχειοθετηθεί η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη και εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο για τον οδηγό- παραβάτη να αποδείξει πως δεν το έπραξε.