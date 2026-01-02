Επιχειρήσεις | Ελλάδα

ΟΤΕ: «Πράσινο φως» από ΥΠΑΝ για τη συγχώνευση της ΟΤΕ Ασφάλιση

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΟΤΕ: «Πράσινο φως» από ΥΠΑΝ για τη συγχώνευση της ΟΤΕ Ασφάλιση
Η σχετική απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια».

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ» και «ΟΤΕ - Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης» με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη.

Η σχετική απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια».

Υπενθυμίζεται ότι η συγχώνευση έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα του ΟΤΕ, όπως το διοικητικό συμβούλιο, εντάσσοντας τις δραστηριότητες της δεύτερης στην πρώτη, στο πλαίσιο ενοποίησης και απλοποίησης της δομής του ομίλου, και η τελική έγκριση αφορά στην ολοκλήρωση των διαδικασιών καθώς διαγράφεται από το ΓΕΜΗ η «ΟΤΕ - Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης», με διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Γιατί οι Έλληνες δεν αλλάζουν προμηθευτή ρεύματος - Μικρή κινητικότητα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη

ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι κερδίζουν εκπτώσεις, ποιοι απαλλάσσονται - Ο χάρτης των μειώσεων

Λιανεμπόριο: Ποιες ξένες αλυσίδες έρχονται Ελλάδα το 2026

tags:
ΟΤΕ
Υπουργείο Ανάπτυξης
Συγχωνεύσεις
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider