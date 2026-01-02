Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 395.000 ιδίων μετοχών έναντι 3,66 εκατ. ευρώ

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 11.225.957 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,23% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Στην αγορά 395.000 κοινών μετοχών της που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών προχώρησε η Εθνική Τράπεζα την περίοδο από 22/12/2025 έως και 31/12/2025.

Οι μετοχές αποκτήθηκαν με μέση σταθμισμένη τιμή 13,3177 ευρώ ανά μετοχή και με συνολικό κόστος 3.661.479,14 ευρώ.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Οι ακόλουθες συναλλαγές εκτελέστηκαν κατά την προαναφερθείσα περίοδο:

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 11.225.957 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,23% του μετοχικού κεφαλαίου της.

