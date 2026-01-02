Ο Ερντογάν ανακοίνωσε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ τη Δευτέρα για Ουκρανικό και Γάζα

«Θα έχουμε μια ακόμη επικοινωνία με τον πρόεδρο Τραμπ τη Δευτέρα», ανακοίνωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν.

«Θα έχουμε μια ακόμη επικοινωνία με τον πρόεδρο Τραμπ τη Δευτέρα», ανακοίνωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, σύμφωνα με το Reuters.

«Να συζητήσουμε τις ειρηνευτικές προσπάθειες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, καθώς και ζητήματα που αφορούν τη Γάζα».

Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή, ο Ερντογάν ανέφερε επίσης ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, θα παραστεί σε συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων», μιας ομάδας κρατών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, στο Παρίσι τις επόμενες ημέρες.