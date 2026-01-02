Πολιτική | Διεθνή

Ο Ερντογάν ανακοίνωσε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ τη Δευτέρα για Ουκρανικό και Γάζα

Newsroom
Τηλεφωνική πικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ την Δευτέρα (05.01.2026) ανακοίνωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Θα έχουμε μια ακόμη επικοινωνία με τον πρόεδρο Τραμπ τη Δευτέρα», ανακοίνωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, σύμφωνα με το Reuters.

«Να συζητήσουμε τις ειρηνευτικές προσπάθειες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, καθώς και ζητήματα που αφορούν τη Γάζα».

Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή, ο Ερντογάν ανέφερε επίσης ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, θα παραστεί σε συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων», μιας ομάδας κρατών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, στο Παρίσι τις επόμενες ημέρες.

tags:
Τουρκία
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
Ουκρανία
Γάζα
