Νέα πολυετή υψηλά στο Χρηματιστήριο - «Γκάζι» από τις τράπεζες

Ισχυρό ράλι για τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο που είχε μείνει πίσω έναντι του ευρωπαϊκού. Νέα πολυετή υψηλά για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Πρώτος στόχος οι 2.250 μονάδες.

Μετά από περίπου 4 περίπου μήνες πλαγιοπτωτικής κίνησης οι τράπεζες δείχνουν έτοιμες να αναρριχηθούν σε νέα υψηλά, οδηγώντας σταθερά το ΧΑ προς τις 2.250 μονάδες περίπου για αρχή.

Οι τράπεζες έδειξαν να πατούν «γκάζι», με ώθηση κυρίως από την Εθνική που έφτασε μια ανάσα από τα 13,80 ευρώ. Από κοντά Πειραιώς, Eurobank και Alpha με ράλι της τάξεως του 3% περίπου. Κέρδη άνω 4% και για την Κύπρου. Οι πιέσεις των τελευταίων ημερών λόγω κατοχύρωσης κερδών από μερίδα μικροεπενδυτών, έκρυβαν ισχυρούς αγοραστές που «μάζευαν» σε χαμηλά επίπεδα και έδειξαν τις διαθέσεις τους στην πρώτη συνεδρίαση του έτους. Ο τραπεζικός δείκτης ενεργοποίησε σχηματισμούς που δείχνουν προς την κατεύθυνση των 2.500 μονάδων.

Το ΧΑ θα επιδιώξει να διατηρήσει τον αέρα υπεραπόδοσης έναντι των ευρωπαϊκών αγορών. Το ΧΑ κατέγραψε για πέμπτη διαδοχική χρονιά υψηλότερες αποδόσεις έναντι των ομολόγων του στην ΕΕ, καταγράφοντας πολυετές υψηλό τον Μάιο στις 2.127 μονάδες, (+44,3% σε ετήσια βάση). Σημαντικά υψηλότερα κινήθηκε ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών που διαμορφώθηκε στα 216,4 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 56,7%, καθώς το εγχώριο μακροοικονομικό πλαίσιο παρέμεινε υποστηρικτικό, η αύξηση των κερδών ανά μετοχή παρέμεινε σταθερή, οι διανομές μερισμάτων αυξήθηκαν και τα discounts έναντι των ομολόγων της μειώθηκαν.

Από την άλλη, μπορεί το Χρηματιστήριο Αθηνών να βρέθηκε στο +44,3% από τις αρχές του έτους, ωστόσο συνεχίζει να αποτελεί μία από τις φθηνότερες αγορές μεταξύ των αναδυόμενων. Με P/E στο 8,8x (υψηλότερα μόνο από την αγορά της Αιγύπτου και Τουρκίας σε γκρουπ 24 emerging markets) και P/B κοντά στο 1,4x η εγχώρια αγορά πλασάρεται καλύτερα έναντι όλων των αναδυόμενων, ειδικά αν συνδυαστεί με dividend yield στο 3,4%. Ενδεικτικά, ο MSCI EM κινείται με P/Eστο 13,2x και P/B στο 2,1x, με μερισματική απόδοση στο 2,1%. Η FactSet αναμένει αύξηση των EPS κατά 12% το 2026 σε Ελλάδα, έναντι 17% για MSCI EM.

Βασικό ορόσημο της αγοράς είναι πως η αναβάθμιση της από την FTSE Russell σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς, με ημερομηνία μετάβασης και αναβάθμισης την 21η Σεπτεμβρίου 2026. Επιπλέον, η Euronext απέκτησε το 71% των μετοχών της ΕΧΑΕ, με στόχο την ενσωμάτωση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην πλατφόρμα της.

Στο ταμπλό ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με ράλι 1,76% στις 2.158,04 μονάδες -επίπεδο που σηματοδοτεί νέα πολυετή υψηλά- με τον τζίρο κοντά στα 221 εκατ. ευρώ. Ο FTSE 25 σημείωσε κέρδη 1,88% στις 5.451,93 μονάδες, με τον τραπεζικό να πατά γκάζι με κέρδη 3,81% στις 2.381,14 μονάδες.

Στις τράπεζες, ισχυρό ράλι κατέγραψε η Εθνική, με άνοδο 5,96% στα 13,78 ευρώ. Η Alpha Bank ισχυροποιήθηκε κατά 3,38% στα 3,70 ευρώ, με την Πειραιώς στο 2,88% και στα 6,99 ευρώ. Η Eurobank σημείωσε άνοδο 2,48% στα 3,51 ευρώ, με την Κύπρου στο 4,28% και στα 8,28 ευρώ.

Σε επιμέρους μη τραπεζικά blue chips, ισχυρά κέρδη κατέγραψαν Τιτάν και ΔΕΗ στο 2,48% και 2,31% στα 53,80 ευρώ και 18,62 ευρώ αντίστοιχα που σηματοδοτούν επίσης ιστορικά υψηλά για τους δύο ομίλους. Ισχυρά κέρδη 3,72% για ΕΛΧΑ και Cenergy, ενώ σημαντική άνοδο 1,83% κατέγραψε η Metlen. Ήπιες μεταβολές για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ.

Επιπλέον, υπήρξε διάχυση του ενδιαφέροντος σε μικρομεσαία χαρτιά, με την ΟΤΟΕΛ να εκτινάσσεται κατά 6,09%, την Κρι Κρι κατά 5,79%, την IDEAL κατά 3,87% και την ΚΟΥΑΛ κατά 5,49%.