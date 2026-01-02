Wall Street: Οδηγός η τεχνολογία στην «αυγή» του 2026

Ο Dow Jones υποχωρεί 0,14% στις 47.994 μονάδες, ο S&P 500 κερδίζει 0,64% στις 6.889 μονάδες και ο Nasdaq προσθέτει 1,28% στις 23.539 μονάδες.

Μετά την τρίτη διαδοχική της χρονιά με διψήφια κέρδη, η Wall Street αποπειράται να μπει με το δεξί στην Παρασκευή, την πρώτη ημέρα συναλλαγών του 2026, με την στήριξη από την τεχνολογία να συνεχίζεται που αποτέλεσε τον ισχυρότερο καταλύτη του 2025, οδηγώντας την αγορά σε ξέφρενη άνοδο καθώς οι επενδυτές στράφηκαν με ενθουσιασμό σε ονόματα ΑΙ.

Οι αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες προσπαθούν να «πρασινίσουν» στην αυγή του νέου χρόνου, με τον S&P 500 να καταγράφει απώλειες στην πρεμιέρα την τελευταία τριετία. Από τη δεκαετία του 1950, δεν υπάρχει διακριτή τάση, με το «καλημέρα» να τελειώνει θετικά περίπου στο 48% των περιπτώσεων, σύμφωνα με την Bespoke Investment Group.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Nvidia σκαρφαλώνει 2,8% και υπήρξε η μεγάλη νικήτριας το 2025, με ράλι 39%. Σε θετικό έδαφος σήμερα και άλλοι τεχνολογικοί τίτλοι, όπως η Apple με κέρδη 2& και η Alphabet με άλμα 2,9%. Σε βαθύ πράσινο η μετοχή της διαδικτυακής εταιρείας ειδών οικιακής χρήσης Wayfair και της εταιρείας λιανικής πώλησης πολυτελών επίπλων RH με άνοδο 5,5% και 7% αντίστοιχα, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε τις αυξήσεις δασμών σε έπιπλα, ντουλάπια και νιπτήρες για ένα έτος.

Με απόφασή του, αναβάλλεται συγκεκριμένα ένας δασμός 30% στα ταπετσαρισμένα έπιπλα και ένας δασμός 50% στα ντουλάπια κουζίνας και τους νιπτήρες, διατηρώντας σε ισχύ μόνο τον δασμό 25% που επιβλήθηκε τον Σεπτέμβριο. Ο S&P 500 κέρδισε 16,39% πέρυσι, σηματοδοτώντας την τρίτη συνεχόμενη ετήσια άνοδό του. Ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 20,36% και ο Dow Jones αναρριχήθηκε 12,97%, με τους τρεις δείκτες αναφοράς να φτάνουν σε ιστορικά υψηλά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

«Ήταν μια ισχυρή χρονιά συνολικά χάρη στη συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη, την αισιοδοξία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τις περισσότερες μειώσεις επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών», τόνισαν οι στρατηγικοί αναλυτές της Deutsche Bank. «Ωστόσο, παρά τα κέρδη υπήρξε τεράστια μεταβλητότητα, ιδιαίτερα τον Απρίλιο, όταν οι ανακοινώσεις για τους δασμούς της Ημέρας Απελευθέρωσης πυροδότησαν την 5η μεγαλύτερη διήμερη πτώση για τον S&P 500 από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο» πρόσθεσαν.