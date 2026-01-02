Επιχειρήσεις | Διεθνή

Tesla: Δεύτερη ετήσια πτώση στις πωλήσεις οχημάτων - Ηχηρή βουτιά στις παραδόσεις το δ' τρίμηνο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Tesla: Δεύτερη ετήσια πτώση στις πωλήσεις οχημάτων - Ηχηρή βουτιά στις παραδόσεις το δ' τρίμηνο
Tesla / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Το τέταρτο τρίμηνο του 2024, η εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων ανέφερε 495.570 παραδόσεις και παραγωγή 459.445 οχημάτων.

Σε 418.227 παραδόσεις οχημάτων προχώρησε η Tesla το τέταρτο τρίμηνο του 2025, που ισοδυναμεί με πτώση 16% σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή, ενώ κατέγραψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μείωση στις ετήσιες πωλήσεις.

Ειδικότερα, η αυτοκινητοβιομηχανία του Έλον Μασκ παρήγαγε 434.358 οχήματα και προχώρησε σε 418.227 συνολικές παραδόσεις, ενώ η Wall Street ανέμενε 426.000 παραδόσεις για το τρίμηνο.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2024, η εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων ανέφερε 495.570 παραδόσεις και παραγωγή 459.445 οχημάτων.

Σε ετήσια βάση, η Tesla παρέδωσε συνολικά 1,64 εκατ. οχήματα, έναντι 1,79 εκατ. το 2024. Οι εκτιμήσεις των αναλυτών έκαναν λόγο για περίπου 1,65 εκατ. παραδόσεις, επιβεβαιώνοντας τη δεύτερη διαδοχική ετήσια μείωση.

Η Tesla αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό στην αγορά ΕV από την BYD της Κίνας, τις Kia και Hyundai της Νότιας Κορέας και την Volkswagen στην Ευρώπη.

Οι παραδόσεις είναι η πλησιέστερη προσέγγιση των πωλήσεων που αναφέρει η Tesla, αλλά δεν ορίζονται με ακρίβεια στις ανακοινώσεις προς τους μετόχους.

«Η προσοχή των επενδυτών εξακολουθεί να επικεντρώνεται στο business των robotaxi, όπου η Tesla δοκιμάζει το Cybercab στο Όστιν», επεσήμανε ο Σεθ Γκόλντστιν, αναλυτής της Morningstar, προσθέτοντας ότι εφόσον η πτώση των παραδόσεων περιοριστεί τα επόμενα τρίμηνα, το επενδυτικό ενδιαφέρον γύρω από την αυτόνομη οδήγηση μπορεί να συνεχίσει να στηρίζει τη μετοχή.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Γιατί οι Έλληνες δεν αλλάζουν προμηθευτή ρεύματος - Μικρή κινητικότητα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη

ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι κερδίζουν εκπτώσεις, ποιοι απαλλάσσονται - Ο χάρτης των μειώσεων

Λιανεμπόριο: Ποιες ξένες αλυσίδες έρχονται Ελλάδα το 2026

tags:
Tesla
Αυτοκίνητο
BYD
Ηλεκτρικά οχήματα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider