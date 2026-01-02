Ιατρικό Αθηνών: Βασίλης και Χρήστος Αποστολόπουλος αναλαμβάνουν τα ηνία - Το νέο ΔΣ

Αλλαγές στην ανώτατη διοίκηση ανακοίνωσε το Ιατρικό Αθηνών κατόπιν της παραιτήσεως του Δρ. Γεωργίου Αποστολοπούλου από το αξίωμα του Προέδρου.

Αλλαγές στην ανώτατη διοίκηση ανακοίνωσε το Ιατρικό Αθηνών κατόπιν της παραιτήσεως του Δρ. Γεωργίου Αποστολοπούλου από το αξίωμα του Προέδρου αλλά και της εκπεφρασμένης πρόθεσής του, για τη μεταβίβαση της καθημερινής διοίκησης και της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου στους δύο υιούς του, Βασίλη και Χρήστο Αποστολόπουλο οι οποίοι από κοινού αναλαμβάνουν την ανώτατη διοίκηση του Ομίλου από τις θέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου αντίστοιχα.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση του στις 2 Ιανουαρίου 2026, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος Δ.Σ.

- Δρ. Βασίλειος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος

Διευθύνων Σύμβουλος

- Χρήστος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

- Δρ. Αθανάσιος Ασκητής του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό Μέλος

Εκτελεστικά Μέλη

- Δρ. Γεώργιος Αποστολόπουλος του Βασιλείου

- Γεώργιος Ζέρδιλας του Χαραλάμπους

- Γεώργιος Μπουτσιούκος του Σπυρίδωνος

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

- Αλεξάνδρα Μικρουλέα του Περικλή

- Βασιλική Μέγγου του Ιωάννη

Μη Εκτελεστικά Μέλη

- Νικόλαος Κορίτσας του Χρήστου

Η θητεία των ανωτέρω λήγει την 26.06.2028, η δε σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει αμετάβλητη.

Μετά την ανασυγκρότησή του το Διοικητικό Συμβούλιο απένειμε στον Δρ. Γεώργιο Αποστολόπουλο, τον τίτλο του «Επίτιμου Προέδρου». Ό ίδιος ευχαριστώντας το Δ.Σ δήλωσε: «Σήμερα η Νέα ηγεσία μαζί με την ομάδα που θα επιλέξει να έχει κοντά της, ανοίγει τον δρόμο για την Νέα Εποχή του Ομίλου μας, διατηρώντας αμετάβλητες τις αξίες που καθόρισαν τον Όμιλο, σεβασμός στον άνθρωπο, ποιότητα υπηρεσιών, ασφάλεια, διαφάνεια, επιστημονική αρτιότητα, ενότητα στην αποστολή μας. Σήμερα δεν αλλάζει απλώς μία διοίκηση, σήμερα αλλάζει η κλίμακα του οράματος».

Ο Δρ. Γεώργιος Αποστολόπουλος από την 2α Ιανουαρίου 2026 θα εκτελεί καθήκοντα ανώτατου εκτελεστικού στελέχους, υποστηρίζοντας τα λοιπά εκτελεστικά στελέχη στην υλοποίηση των στρατηγικών αποφάσεων της Εταιρείας και αναφερόμενος στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

Η Εταιρεία ευχαριστεί τον Δρ. Γεώργιο Αποστολόπουλο για την διαρκή και ουσιαστική προσφορά του, άνω των σαράντα ετών, στην επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών και την ανάπτυξη του κοινωνικού έργου της καθώς και συνολικά για την προσφορά, μεταμόρφωση και ανάπτυξη του κλάδου της υγείας στην Ελλάδα τιμώντας την ταυτόχρονα σε διεθνές επίπεδο.