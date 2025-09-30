Στην Πολωνία κρατείται Ουκρανός ύποπτος για τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την πολωνική ή τη γερμανικη εισαγγελία.

O Βολοντίμιρ Ζ., ένας Ουκρανός δύτης που καταζητούνταν στη Γερμανία ως ύποπτος για ανάμιξη στις εκρήξεις στους αγωγούς αερίου Nord Stream, έχει συλληφθεί στην Πολωνία, δήλωσαν σήμερα εισαγγελείς κα ο δικηγόρος του.

Οι εκρήξεις το 2022, τις οποίες η Μόσχα αλλά και η Δύση χαρακτήρισαν πράξη δολιοφθοράς, έπληξαν σοβαρά τις ρωσικές προμήθειες αερίου της Ευρώπης, σηματοδοτώντας μια μεγάλη κλιμάκωση στη σύγκρουση στην Ουκρανία και συμπιέζοντας τον ενεργειακό εφοδιασμό της ηπείρου. Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις εκρήξεις και η Ουκρανία αρνήθηκε κάθε ανάμειξη.

«Σήμερα το πρωί, συνελήφθη σε μία πόλη κοντά στη Βαρσοβία», δήλωσε ο δικηγόρος του Βολοντίμιρ Ζ. Τιμοτέουζ Παπρότσκι, κάτι που επιβεβαιώθηκε αργότερα από εκπρόσωπο του γραφείου της εισαγγελίας της περιφέρειας της Βαρσοβίας.

Ο Παπρότσκι είπε πως η υπεράσπιση του Βολοντίμιρ Ζ. θα αγωνιστεί κατά της μεταφοράς του στη Γερμανία, υποστηρίζοντας πως η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης σε βάρος του είναι απαράδεκτη λόγω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Η επίθεση στην υποδομή Nord Stream αφορά έναν από τους ιδιοκτήτες του αγωγού, την Gazprom, που χρηματοδοτεί απευθείας τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία», είπε. Η Gazprom είναι ο κρατικός κολοσσός αερίου της Ρωσίας.

Σε ξεχωριστή δήλωση στους δημοσιογράφους, ο Παπρότσκι είπε: «Ο πελάτης μου δεν έχει κάνει κάτι κακό και δηλώνει αθώος. Ο πελάτης μου δεν έχει διαπράξει κάποιο έγκλημα εις βάρος της Γερμανίας».

Το γερμανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και το γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλια από το Ρόιτερς. Πολωνοί εισαγγελείς θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου αργότερα σήμερα.

Τον Αύγουστο, η ιταλική αστυνομία συνέλαβε έναν Ουκρανό ως ύποπτο για συντονισμό των επιθέσεων. Ο άνδρας, που ταυτοποιήθηκε ως ο Σέρχιι Κ. σχεδιάζει να οδηγήσει τη μάχη κατά της έκδοσής του στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας αφότου κατώτερο δικαστήριο διέταξε τη μεταφορά του στη Γερμανία.

Πολωνοί εισαγγελείς δήλωσαν στο Ρόιτερς τον Αύγουστο ότι έλαβαν ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το Βερολίνο σε σχέση με την επίθεση στους αγωγούς Nord Stream, όμως ο ύποπτος είχε ήδη φύγει από την Πολωνία.

Γερμανοί ερευνητές πιστεύουν πως ο Βολοντίμιρ Ζ. ήταν μέλος μιας ομάδας που τοποθέτησε τα εκρηκτικά, ανέφεραν οι εφημερίδες SZ και Die Zeit μαζί με το δίκτυο ARD, επικαλούμενα ανώνυμες πηγές.

Οι εκρήξεις κατέστρεψαν τρεις από τους τέσσερις αγωγούς Nord Stream, που είχε γίνει ένα αμφιλεγόμενο σύμβολο της γερμανικής εξάρτησης από το ρωσικό αέριο μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Η Ρωσία επέρριψε την ευθύνη στις ΗΠΑ, στη Βρετανία και στην Ουκρανία για τις εκρήξεις, που είχαν αποτέλεσμα την αποκοπή εν πολλοίς του ρωσικού αερίου από την επικερδή ευρωπαϊκή αγορά. Οι χώρες αυτές αρνήθηκαν εμπλοκή.

Η Γερμανία, η Δανία και η Σουηδία ξεκίνησαν έρευνα για το συμβάν. Οι Σουηδοί βρήκαν ίχνη εκρηκτικών σε αρκετά αντικείμενα που ανακτήθηκαν από το σημείο της έκρηξης, επιβεβαιώνοντας πως οι εκρήξεις ήταν εσκεμμένες ενέργειες.

Η σουηδική και η δανική έρευνα έκλεισαν τον Φεβρουάριο χωρίς να ταυτοποιηθεί κάποιος ύποπτος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ