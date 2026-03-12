«PHĀEA-South Crete»: «Πράσινο» στη χορήγηση κινήτρων για το 5άστερο project 121 εκατ. των Σπώκου, Βασιλάκη

Ποια κίνητρα χορηγήθηκαν από το υπ. Ανάπτυξης για το επενδυτικό σχέδιο PHĀEA-South Crete: Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης» των Σπώκου, Βασιλάκη στη νότια Κρήτη. Το ξενοδοχείο, οι πολυτελείς κατοικίες και οι άλλες υποδομές.

Το «πράσινο φως» του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκου, έλαβε το project «PHĀEA-South Crete: Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης» ως προς την έγκριση χορήγησης κινήτρων στον επενδυτικό φορέα «MYRINA VILLAGE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, άνω των 121 εκατ. ευρώ (το οποίο χαρακτηρίσθηκε ως Στρατηγική Επένδυση κατά την έννοια του ν. 4864/2021 (Α΄ 237).

Εγκρίθηκε η χορήγηση κινήτρων

Όπως πέρυσι είχαμε αναφέρει, είχε κατατεθεί σχετικό αίτημα για υπαγωγή στις Στρατηγικές Επενδύσεις του 5άστερου τουριστικού project άνω των 121 εκατ. ευρώ στην Κρήτη, σε έκταση άνω των 155 στρεμμάτων, από την εταιρεία «Myrina Village Τουριστικαί και Ξενοδοχιακαί Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη Α.Ε.», συμφερόντων των οικογενειών Σμπώκου και Βασιλάκη, κάτω από την «ομπρέλα» των Phaea Resorts, με παρουσία δεκαετιών στο νησί. Η εταιρεία πλέον και με τη «βούλα» πέτυχε την χορήγηση κινήτρων του άρθρου 9 (ταχεία αδειοδότηση), του άρθρου 7 (χωροθέτηση, Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. με χρήση γης «Τουρισμός-Αναψυχή») και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 περί παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας και του άρθρου 6 περί βοηθητικών και συνοδών έργων του ως άνω νόμου.

Ποιο είναι το project

Ειδικότερα, το επενδυτικό έργο αφορά στην κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας 5*, δυναμικότητας 140 δωματίων και 30 Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών (ΤΕΚ) με κτίριο υποδοχής, πισίνες, χώρους εστίασης, αναζωογόνησης, αθλητικών δραστηριοτήτων, πλωτές εξέδρες και λοιπά, καθώς και διαμορφωμένο κήπο στον περιβάλλοντα χώρο παραγωγής βιολογικών προϊόντων. Σύμφωνα με τον φορέα ανάπτυξης, «στόχος του επενδυτικού σχεδίου είναι η δημιουργία ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος υψηλής ποιότητας, εναρμονισμένο με τα φυσικά και ανθρωπογενή χαρακτηριστικά της περιοχής επένδυσης και σε πλήρη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα για Green Hotels».

Το ύψος της επένδυσης και η χρηματοδότηση

Το συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου, που έγινε αποδεκτό κατά την εισήγηση της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε., βάσει του υποβληθέντος επενδυτικού φακέλου, ανέρχεται στο ποσό των 121.110.643,12€, χωρίς ΦΠΑ, και αναλύεται στις παρακάτω κατηγορίες δαπανών (ποσά σε €): Κτιριακές Εγκαταστάσεις 94.458.548,60 ευρώ, Μηχανολογικός εξοπλισμός 10.515.382,30 ευρώ, Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 15.939.606,52 ευρώ και Μεταφορικά μέσα 197.105,70 ευρώ. Η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου θα γίνει με ίδια κεφάλαια σε ποσοστό 13,5%, με δανεισμό σε ποσοστό 86,5% (δάνειο μέσω ΤΑΑ 43,8% και τραπεζικό δάνειο 42,7%). Το ποσό των κεφαλαίων ανά πηγή χρηματοδότησης θα καθοριστεί ακριβώς με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και θα υπολογιστεί στο πραγματικό κόστος αυτού.

Η τοποθεσία

Η επένδυση θα υλοποιηθεί στη θέση «Σκούρος» της Τοπικής Κοινότητας Χόνδρου, του Δήμου Βιάννου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης. Ειδικότερα, το έργο θα υλοποιηθεί στη Νότια Κρήτη, στο Ν. Ηρακλείου, στη θέση «Σκούρος» του Δήμου Βιάννου, σε απόσταση 63 km από το Ηράκλειο και 38 km από το υπό κατασκευή αεροδρόμιο στο Καστέλι.

Θα καταλαμβάνει ενιαία έκταση, εμβαδού 155 περίπου στρεμμάτων, ιδιοκτησίας του φορέα της επένδυσης. Όπως αναφέρονταν σε σχετική έκθεση εκτίμησης της έκτασης, «η περιοχή διαθέτει μοναδική ομορφιά και αντιπροσωπευτικό τοπίο νότιας Κρήτης με βασικά χαρακτηριστικά κατά τους θερινούς μήνες , το ξηρό έδαφος και απεριόριστο γαλάζιο τοπίο του Λυβικού πελάγους».