Φορολογικές δηλώσεις 2026: Οι νέοι κωδικοί στο Ε2 που ξεκλειδώνουν τις φοροαπαλλαγές

Με την έναρξη της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων οι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να συμπληρώσουν το αναθεωρημένο έντυπο Ε2 της εφορίας, το οποίο μεταξύ άλλων ενσωματώνει τις νέες φοροαπαλλαγές σε όσους μίσθωσαν μακροχρόνια κατοικίες που ήταν κενές ή σε βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Οι νέοι κωδικοί

Η σημαντικότερη μεταβολή αφορά τους κωδικούς 64 και 65, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την πλήρη απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για συγκεκριμένες κατηγορίες μισθώσεων:

Κωδικός 64: Αφορά ακαθάριστα εισοδήματα από εκμίσθωση κατοικίας η οποία παρέμεινε κενή κατά τα έτη 2022, 2023 και 2024. Προϋπόθεση για την απαλλαγή είναι η σύναψη μισθωτηρίου συμβολαίου τουλάχιστον τριετούς διάρκειας εντός του 2025. Τα ποσά αυτά μεταφέρονται στη συνέχεια στους κωδικούς 119-120 του Πίνακα 6 στο Ε1.

Κωδικός 65: Συμπληρώνεται από ιδιοκτήτες που απέσυραν ακίνητα από πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης (π.χ. Airbnb, Booking) εντός του 2024, προχωρώντας σε μακροχρόνια εκμίσθωση τριετούς διάρκειας το 2025.

Κωδικοί 66 & 67: Αφορούν ειδικές περιπτώσεις εκμισθώσεων (τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας) σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες του δημόσιου τομέα, όπως ιατρικό προσωπικό, εκπαιδευτικούς και ένστολους.

Η Διαχείριση των Ανείσπρακτων Ενοικίων

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη στήλη 16, όπου δηλώνονται τα ανείσπρακτα μισθώματα. Για να αποφύγει ο φορολογούμενος τη φορολόγηση επί εισοδημάτων που δεν εισέπραξε, οφείλει να έχει κινήσει τις νόμιμες δικαστικές διαδικασίες (έκδοση διαταγής πληρωμής, αγωγή αποβολής κ.λπ.) και να έχει προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά στην αρμόδια φορολογική υπηρεσία πριν από την υποβολή της δήλωσης. Αντιθέτως, μισθώματα παρελθόντων ετών (2015-2024) που εισπράχθηκαν τελικά το 2025, καταχωρούνται στις στήλες 13, 14 και 15 για να φορολογηθούν στο τρέχον έτος.

Σημεία προσοχής

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη προσυμπληρώσει τα στοιχεία από τις δηλώσεις μίσθωσης και τις ψηφιακές πλατφόρμες, ωστόσο ο τελικός έλεγχος παραμένει ευθύνη του φορολογούμενου.

Αριθμός Παροχής Ρεύματος: Η αναγραφή του εννιαψήφιου αριθμού στη στήλη 18 είναι υποχρεωτική για όλα τα ακίνητα, ενεργά ή μη. Για αποθήκες ή μη ηλεκτροδοτούμενους χώρους, χρησιμοποιείται ο κωδικός «999999999».

Κενά Ακίνητα: Ακίνητα που δεν χρησιμοποιήθηκαν εντός του έτους πρέπει να φέρουν την ένδειξη «ΚΕΝΟ» με ταυτόχρονη αναγραφή του ακριβούς χρονικού διαστήματος.

Δηλώσεις Μίσθωσης: Η αναγραφή του αριθμού της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων στη Στήλη 19 καθίσταται πλέον επιτακτική, ειδικά για την ενεργοποίηση των νέων φοροαπαλλαγών (δηλαδή όταν χρησιμοποιούνται οι κωδικοί 64-67).

Σημειώνεται πως στο έντυπο Ε2 δηλώνεται και η ακίνητη περιουσία των εξαρτώμενων ανήλικων τέκνων από τον υπόχρεο γονέα, ενώ τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται και στον σχετικό πίνακα της δεύτερης σελίδας του εντύπου με υποχρεωτική αναγραφή του ΑΦΜ του τέκνου.