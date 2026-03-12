Κεφάλαια 12,1 εκατ. ευρώ για τις ελληνικές startups φέρνει το Tecs Capital ΙΙ

Στόχος έως 15 επενδύσεις σε ορίζοντα τριετίας και ενίσχυση της διασύνδεσης ελληνικών εταιρειών με διεθνείς αγορές. Που στοχεύει το νέο fund

Νέα κεφάλαια ύψους 12,1 εκατ. ευρώ κομίζει στο ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας το Tecs Capital ΙΙ, το επενδυτικό fund που δημιουργήθηκε ως συνέχεια του Tecs Capital Ι, και υποστηρίζεται επενδυτικά και από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ). Το νέο venture capital fund έχει ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες του τοποθετήσεις, επενδύοντας σε δύο καινοτόμες εταιρείες με ελληνικό dna και σύμφωνα με τους ιδρυτές του βρίσκεται σε αναζήτηση επόμενων στόχων, που θα εμπλουτίσουν το χαρτοφυλάκιό του.

Το fund στοχεύει σε εταιρείες deep tech και startups με ισχυρή ερευνητική βάση, ενώ παραμένει sector agnostic, δίνοντας ωστόσο προτεραιότητα σε επιχειρηματικά μοντέλα B2B και σε εταιρείες με τεχνολογική ιδιοκτησία (IP) που μπορεί να εξελιχθεί σε βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως ανέφεραν σε ενημερωτική συνάντηση χθες οι partners του, Αντώνης Ηλίας και Μαριλίζ Κοκορότσικου.

Σύμφωνα με τους ίδους, το fund σχεδιάζει να πραγματοποιήσει έως και 15 επενδύσεις τα επόμενα χρόνια, με το ύψος της αρχικής επένδυσης (ticket) να κινείται συνήθως στις 300.000. Ωστόσο υπάρχει δυνατότητα και follow on επενδύσεων οι οποίες μπορούν να ανεβάσουν το ποσό έως και το 1,5 εκατ. ευρώ.

Σε αντίθεση με το πρώτο fund, το οποίο είχε έντονο περιφερειακό χαρακτήρα και επικεντρωνόταν κυρίως στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, το Tecs Capital ΙΙ διευρύνει τη γεωγραφική του στόχευση. Όπως επισημάνθηκε η επενδυτική ομάδα εξετάζει πλέον εταιρείες ανεξαρτήτως έδρας, αρκεί να υπάρχει Έλληνας ιδρυτής ή και δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Οι δύο πρώτες επενδύσεις

Παρότι μάλιστα έχει συσταθεί σχετικά πρόσφατα έχει ήδη πραγματοποιήσει τις δύο πρώτες επενδύσεις του σε εταιρείες που συγκεντρώνουν τα προαφερθέντα χαρακτηριστικά.

Η πρώτη αφορά την εταιρεία Aisthesis Medical, μια τεχνολογική εταιρεία τεχνητής στον χώρο της υγείας. Παρότι η εταιρεία έχει έδρα στο Λονδίνο, η ιδρυτική της ομάδα είναι ελληνική και σημαντικό μέρος της δραστηριότητας παραμένει στην Ελλάδα, στο τεχνολογικό πάρκο JOIST στη Λάρισα.

Όσο για το αντικείμενό της δραστηριότητάς της, η Aisthesis Medical αναπτύσσει ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπει την πρόβλεψη και έγκαιρη ανίχνευση της σήψης - μιας από τις βασικές αιτίες θνησιμότητας σε νοσοκομεία - έως και 48 ώρες πριν την εκδήλωσή της.

Η τεχνολογία αυτή μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της λειτουργίας των νοσοκομείων, μειώνοντας τις εισαγωγές σε μονάδες εντατικής θεραπείας και βελτιστοποιώντας τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Η επένδυση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το βρετανικό fund Twin Path Ventures, με το συνολικό round να φτάνει περίπου το 1 εκατ. ευρώ και το Tecs Capital να συμμετέχει με επένδυση περίπου 260.000 ευρώ. Η τεχνολογία της εταιρείας εφαρμόζεται ήδη πιλοτικά σε νοσοκομεία της Ευρώπης, ενώ η ομάδα προχωρά τις απαραίτητες εγκρίσεις και αναζητά συνεργασίες και με δημόσια νοσοκομεία στην χώρα μας.

Η δεύτερη επένδυση αφορά την Optimems, μια spin-off εταιρεία του ΕΚΕΤΑ που δραστηριοποιείται στον τομέα της έξυπνης διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων. Η εταιρεία αναπτύσσει ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού και υλικού για ενεργειακά συστήματα μικρών μονάδων παραγωγής ενέργειας, φωτοβολταϊκών πάρκων και αυτόνομων ενεργειακών εγκαταστάσεων για παράδειγμα σε βιομηχανικούς χώρους, λιμάνια ή εργοστάσια.

Στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της περιλαμβάνεται ήδη το Solar Control, ένα σύστημα παρακολούθησης και απομακρυσμένου ελέγχου για φωτοβολταϊκά πάρκα, ενώ πρόσφατα λάνσαρε και ένα ακόμα προϊόν, το +Mind. Ο ευφυής εγκέφαλος πίσω από το μικροδίκτυο & το εικονικό σταθμό παραγωγής, όπως χαρακτηρίζει η ίδια τη λύση της, βελτιστοποιεί τη διαχείριση κάθε ενεργειακού περιουσιακού στοιχείου και την ένταξη νέων μονάδων στο δίκτυο, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τα κόστη. Έχει μάλιστα ήδη αποκτήσει σημαντικό εμπορικό αποτύπωμα, με δεκάδες πελάτες που διαχειρίζονται συνολικά περισσότερα από 1.200 φωτοβολταϊκά πάρκα.

Οι δύο αυτές επενδύσεις σηματοδοτούν την έναρξη της επενδυτικής δραστηριότητας του νέου fund, το οποίο ήδη εξετάζει μια σειρά από νέες επενδυτικές ευκαιρίες στο ελληνικό οικοσύστημα startups.

Η συνέχεια του Tecs Capital Ι

Το Tecs Capital ΙΙ αποτελεί τη φυσική εξέλιξη του Tecs Capital Ι, ενός μικρού αλλά ιδιαίτερα δραστήριου επενδυτικού σχήματος ύψους 3,1 εκατ. ευρώ που δημιουργήθηκε το 2020 στη Θεσσαλονίκη και ήταν και το πρώτο το οποίο στηρίχτηκε από την ΕΑΤΕ. Το πρώτο fund είχε ως στόχο να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό που αντιμετώπιζαν εταιρείες πολύ αρχικού σταδίου, όταν ακόμη βρίσκονταν στη φάση ανάπτυξης του προϊόντος τους και πριν την είσοδό τους στην αγορά. Μέσα από αυτό το σχήμα πραγματοποιήθηκαν επτά επενδύσεις, έξι στη Θεσσαλονίκη και μία στον Βόλο με το χαρτοφυλάκιο του fund να περιλαμβάνει σήμερα τις εταιρείες Cyclopt, Indeex, ComeTogether, Moverse, Agroverse, BIO2CHP και Aidplex.

Σύμφωνα με τον Αντώνη Ηλία μάλιστα οι περισσότερες από τις εταιρείες αυτές, περίπου τρία χρόνια μετά την αρχική επένδυση, έχουν καταφέρει να αναπτύξουν σημαντική δραστηριότητα, συχνά και στο εξωτερικό. Πολλές από αυτές απασχολούν πλέον περίπου δέκα έως δώδεκα εργαζομένους, έχοντας ξεκινήσει από μικρές ιδρυτικές ομάδες. Μάλιστα η Indeex έχει ήδη προσελκύσει νέο γύρο χρηματοδότησης με τη συμμετοχή και του Uni.Fund, γεγονός που επιβεβαιώνει την δυναμική της.

Χτίζοντας γέφυρες με το εξωτερικό

Ειδοποιός διαφορά του δεύτερου fund πέρα από την διεύρυνση της γεωγραφικής στόχευσης αποτελεί και η ανανεωμένη σύνθεση ομάδας. Συγκεκριμένα συμμετέχουν πλέον ο Σωτήρης Σιάγας, η Μαριλίζ Κοκορότσικου, ο Αντώνης Ηλίας και ο Γαβριήλ Ταβρίδης, ο οποίος έχει έδρα στο Σαν Φρανσίσκο. Η διεθνής αυτή παρουσία επιδιώκει να λειτουργήσει και ως γέφυρα για τη διασύνδεση των ελληνικών startups με διεθνείς αγορές και επενδυτές, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για την συνέχεια και την πορεία του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, η ομάδα του fund δηλώνει αισιόδοξη, αποδίδοντας εν μέρει την αισιοδοξία αυτή στο brain regain που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, καθώς Έλληνες που εργάζονταν στο εξωτερικό επιστρέφουν στη χώρα. Ενθαρυντικό χαρακτηρίζει και το γεγονός ότι όλο και περισσότερα στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων αποχωρούν και στρέφονται προς την επιχειρηματικότητα, επιδιώκοντας να αναπτύξουν τις δικές τους τεχνολογικές εταιρείες με διεθνή προσανατολισμό.