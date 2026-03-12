Στα «σκαριά» σύνθετη τουριστική - οικιστική επένδυση 136,5 εκατ. στην Καλαμάτα από ισραηλινά συμφέροντα

Τι θα περιλαμβάνει η «Ανάπτυξη σύγχρονου, πολυτελούς τουριστικού παραθεριστικού χωριού στο δυτικό τμήμα της παραλίας του Δήμου Καλαμάτας» πέντε αστέρων. Σε διαβούλευση ο φάκελος υπαγωγής στις στρατηγικές επενδύσεις, ποια κίνητρα ζητάει ο επενδυτής

Σε διαδικασία ωρίμανσης εισέρχεται ένα μεγάλο σύνθετο τουριστικό – οικιστικό project, εκτιμώμενου ύψους 136,5 εκατ. ευρώ, για την «Ανάπτυξη σύγχρονου, πολυτελούς τουριστικού παραθεριστικού χωριού στο δυτικό τμήμα της παραλίας του Δήμου Καλαμάτας». Φορέας του έργου είναι η εταιρεία «IDM KALAMATA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», που συνδέεται με τον Ισραηλινής υπηκοότητας επιχειρηματία PINHAS SARFATI, γνωστού για τη συμμετοχή του στην IDM Capital, με παρουσία στην χώρα μας σε real estate και ενέργεια (στη Δυτική Ελλάδα).

Ο επενδυτικός φάκελος «Ανάπτυξη σύγχρονου, πολυτελούς τουριστικού παραθεριστικού χωριού στο δυτικό τμήμα της παραλίας του Δήμου Καλαμάτας» της εταιρείας «IDM KALAMATA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», κατατέθηκε στην εταιρεία ENTERPRISE GREECE με την υπ’ αριθ. 16100/18-03-2025 αίτηση. Με το επενδυτικό σχέδιο να τίθεται σε διαβούλευση έως τις 21 Μαρτίου 2026.

Ποια είναι η επένδυση

Το προτεινόμενο έργο αφορά τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, οργανωμένου τουριστικού υποδοχέα, στη θέση «Μπουρνιάς», στο δυτικό τμήμα της παραλίας του Δήμου Καλαμάτας, εντός της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η ανάπτυξη προτείνεται σε παραθαλάσσια έκταση συνολικής επιφάνειας 205.742,73 τ.μ. και περιλαμβάνει ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων καθώς και πολυτελείς κατοικίες υψηλών προδιαγραφών, με συνολική επιφάνεια δόμησης περίπου 39.700 τ.μ. Συνολικά προβλέπεται η δημιουργία 140 δωματίων και 248 κατοικιών.

Το έργο περιλαμβάνει υποδομές φιλοξενίας, εστίασης, ευεξίας και αναψυχής, όπως εστιατόρια, χώρους πολιτισμού και χαλάρωσης, εγκαταστάσεις αθλητισμού και ήπιων θαλάσσιων δραστηριοτήτων, εμπορικές χρήσεις μικρής κλίμακας, καθώς και οργανωμένους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου. O συνολικός προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε περίπου 136,5 εκατ. ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 75 νέες Ετήσιες Μονάδες Εργασίας, με σταθερό και βιώσιμο χαρακτήρα.

Αίτημα για Στρατηγικές Επενδύσεις

Φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία «IDM KALAMATA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία ιδρύθηκε με αποκλειστικό σκοπό την ανάπτυξη και υλοποίηση οργανωμένων τουριστικών έργων υψηλής ποιότητας.

Ο φορέας επένδυσης αιτείται την υπαγωγή του έργου στις διατάξεις του ν.4864/2021 ως Στρατηγική Επένδυση κατηγορίας 1 (αβ), τη λήψη του κινήτρου χωροθέτησης μέσω εκπόνησης και έγκρισης Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων περί ταχείας αδειοδότησης. Παράλληλα, αιτείται η αξιοποίηση των άρθρων 5 και 6 του νόμου, που αφορούν την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας καθώς και την υλοποίηση αναγκαίων συνοδών και βοηθητικών έργων.